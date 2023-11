Nu se vor mări comisioanele bancare la cash. Dar celelalte?

După scandalul cât casa referitor la plafonarea operațiunilor cu numerar, de fapt o reducere a plafoanelor, pentru că aceste operațiuni erau deja plafonate, mai mult, aveam cele mai mici plafoane din U.E., guvernul revine la această măsură, care nici nu a intrat încă în vigoare, de abia de pe 11 noiembrie ar trebui să se aplice. Premierul declară: „În prima şedinţă de guvern voi revizui propunerile venite de la ANAF şi Ministerul Finanţelor, pentru că datoria mea este să intervin atunci când lucrurile o iau într-o direcţie greşită. Vocea oamenilor, a gospodarilor din mediul rural, a tuturor românilor este auzită de guvern! Toate limitele actuale de cash vor fi menţinute, atât la persoanele fizice, cât şi la cele juridice. Cu două excepţii: plafonul de casă va fi de 50.000 de lei, iar avansul spre decontare 1.000 de lei/zi“.

Declarația vine după ce acesta a avut o întâlnire cu reprezentanții băncilor, ai micilor întreprinzători, ai BNR și ai societății civile. Scandalul a fost amplificat și de faptul că unele bănci și-au înștiințat clienții că își vor mări comisioanele la operațiunile de la ghișeu, inclusiv cele cu numerar. Toată lumea a legat această creștere a comisioanelor de reducerea plafoanelor la operațiunile cu numerar, deși reprezentanții băncilor afirmau că această majorare se pregătea de câteva luni. Întrebarea care se pune este următoarea: nu cumva această majorare are legătură cu impunerea impozitului suplimentar de 2% pe cifra de afaceri a băncilor? Nu de alta, dar reducerea plafonului operațiunilor cu numerar avantaja băncile, nu văd de ce această reducere ar necesita comisioane majorate, pe când impozitul suplimentar, da, este o cheltuială pe care băncile vor s-o recupereze de la clienți.

Apoi, nu înțeleg, din cele două excepții, pe cea care limitează avansul spre decontare la 1.000 lei/zi, asta în condițiile în care limita plăților între persoane juridice va rămâne 5.000 lei. Probabil nu se înțelege prea bine ce înseamnă avans spre decontare, altfel nu-mi explic. Păi, din ce moment ce pot plăti 5.000 lei și avansul pentru ca un angajat să meargă să cumpere materiale ar trebui să fie de cel puțin 5.000 lei, iar dacă trebuie să cumpere de la mai mulți furnizori poate chiar depăși această limită.

Revenind însă la comisioanele bancare, reprezentanții băncilor s-au angajat că nu vor mări comisioanele la operațiunile în numerar, dar celelalte comisioane vor rămâne la fel? Respectiv, cele de administrare a conturilor, cele pentru operațiunile fără numerar etc.? Nu de alta, dar avem experiența plafonării adaosului comercial la unele produse de bază, când, pentru a nu pierde, companiile implicate au majorat adaosul la alte produse, astfel ca pe total să nu le fie afectate rezultatele financiare. Oare așa se va întâmpla și în cazul comisioanelor bancare? Tot ce se poate.

Acum, nu este rău că guvernul a revenit la niște măsuri care nu se impuneau, dar nu ar trebui ca să ne gândim de zece ori înainte de a tăia o dată? Chiar dacă băncile nu intenționau să majoreze comisioanele la numerar, măsura reducerii plafoanelor era extrem de restictivă, mai ales că avem, așa cum spuneam și cum am arătat într-un articol anterior din Curierul Național, cele mai mici plafoane la operațiunile cu numerar din U.E.

Alexandru Tamba

