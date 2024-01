Noi nereguli și amenzi la Zalău Value Center

Potrivit datelor oferite de Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor din Sălaj (CJPC Sălaj), la acțiunea de control efectuat la început de an la Zalău Value Center, comisarii au descoperit mai multe deficiențe și nereguli: condiții de igienă necorespunzătoare, produse cu data limită de consum depășită, produse fără elemente de identificare, produse mucegăite expuse la vânzare, lipsă afișare informații, produse cu un gramaj mai mic față de cel afișat pe ambalaj, lipsă afișare alergeni la comercializare sau la livrarea la domiciliu etc. Legat de măsurile întreprinse cu privire la neregulile constatate în teren, Dorel Fechete – comisar șef adjunct la CJPC Sălaj, ne-a declarat că „pentru deficiențele constatate s-au aplicat cinci amenzi contravenționale, în cuantum de 40.000 lei, și a fost emis un avertisment. Totodată, s-au oprit definitiv de la comercializare și s-a dispus retragerea de la consumul uman a unor produse neconforme, în valoare de 238 lei. Ținând cont că în acest centru comercial există un trafic foarte mare de persoane, este important ca noi să ne asigurăm că siguranța cetățenilor este respectată. Comisarii noștri vor reveni periodic pentru acțiuni de monitorizare și control, pentru a ne asigura că astfel de nereguli precum cele constate nu se repetă, în caz contrar le vom sancționa ca atare, în conformitate cu legislația în domeniu”.

