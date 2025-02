Nici măcar birocrația nu o implementăm cum trebuie!

Deși ar părea că fac haz de necaz, este totuși real! Nici măcar birocrația nu este ceea ce ar trebui să fie! Am scris de multe ori despre faptul că birocrația riscă să ne îngroape în hârtii, care mai de care mai inutile, dar să nu putem implementa o birocrație legiferată de mulți ani, este peste puterile mele de înțelegere. Despre ce este vorba? Anual, agenții economici trebuie să depună la instituțiile statului diferite raportări, cum ar fi situațiile financiare anuale, declarația privind impozitul pe profit (faimoasa D101) etc. Este în regulă, trebuie să le depunem, ne conformăm, dar ce să vezi? Deși suntem la jumătatea lunii februarie, nu avem aplicația inteligentă pentru a putea depune aceste raportări! Pentru situațiile financiare anuale ale ONG-urilor nu este aplicație, pentru D101 nu este aplicație, deși, în opinia mea, acestea ar trebui să fie disponibile din prima zi a anului. De ce? Tocmai pentru că sunt foarte mulți agenți economici, mai ales cei mici și foarte mici, care doresc să-și îndeplinească obligațiile declarative la timp, dar nu sunt aplicațiile! Serios? Și mai dorim conformare din partea contribuabililor? Anual sunt modificări minore la aceste formulare de raportare, dar nouă ne trebuie luni de zile ca să le implementăm? Și apoi de ce ar trebui să se modifice anual o linie sau o coloană din aceste formulare? Mai mult, avem și unele situații de-a dreptul hilare. De exemplu, ONG-urile sunt obligate să depună o D101 privind impozitul pe profit. OK, dar sunt ONG-uri, nu puține, care nu desfășoară deloc activități economice, ca urmare nu au cum să aibă profit, de ce mai trebuie să depună această raportare? Doar așa, ca să mai încărcăm, atât ONG-urile respective, dar și personalul ANAF, cu încă o raportare? Birocrație de dragul birocrației!

Alt exemplu de birocrație inutilă: agenții economici plătitori de impozit pe profit trebuie să depună anual, dacă au făcut sponsorizări sau au redirecționat prin formularul 117, o declarație informativă privind beneficiarii sponsorizărilor. OK, numai ce să vezi?, din nou, și beneficiarii acestor sponsorizări trebuie să depună o declarație cu sumele primite și modul de utilizare a acelorași sume, așa-numita declarație de trezorerie, care se depune începând cu anul 2024 cu referire la sumele primite în 2023! Păi ce facem? Dublăm, triplăm etc., declarațiile? Credeam că prin digitalizare vom simplifica birocrația, dar se pare că o complicăm și mai mult! Am spus-o și o mai spun: cu cât avem o birocrație mai complicată, cu atât gradul de conformare a contribuabililor scade, ceea ce, evident, duce la scăderea veniturilor la buget, complică activitățile contribuabililor, iar gradul de conformare scade. Evident, este necesară o oarecare birocrație, dar trebuie să găsim optimul necesar, cel care ajută atât contribuabilul, cât și încasările la buget.

Alexandru Tamba

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi cotidianul Curierul Naţional. www.curierulnational.ro