Microregiunea Țara Silvaniei, tot mai vizibilă și mai atractivă din punct de vedere economic

Interesul pentru dezvoltarea microregiunii Țara Silvaniei este tot mai mare, atât din punct de vedere politic cât și din partea localităților care fac parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Țara Silvaniei” (ADI Țara Silvaniei). În data de 22 iunie, în localitatea Hida, a avut loc Consiliul Director și Adunarea Generală ADI Țara Silvaniei. Asociaţia acționează la nivel de județ ca persoană juridică de drept privat şi de utilitate public, acțiunile acesteia vizând, în general, planificăriea strategică şi dezvoltarea județului pe plan social, economic şi mai ales cultural. În acest scop, la nivelul Asociației, sunt întreprinse diferite acțiuni care se desfășoară în parteneriat cu instituțiile publice ale județului precum și cu numeroși alți colaboratori din diverse domenii conexe de activitate și care sunt deosebit de activi la nivel local, regional și chiar național. Eforturile conjugate ale acestora se îndreaptă deopotrivă și spre identificarea de noi oportunități de dezvoltare a microregiunii, precum și spre generarea unei mai bune vizibilități a valorilor și potențialului zonei în rândul investitorilor.

În cadrul întâlnirii din data de 22 iunie, la care au participat numeroși reprezentanți ai unităților administrative – teritoriale membre, a fost aprobat memorandumul pentru trecerea ADI Țara Silvaniei la implementarea mecanismului de finanțare Investiții Teritoriale Integrate. Prin aceasta se are în vedere atragerea de fonduri europene, cu scopul de a dezvolta durabil microregiunea Țara Silvaniei.

Prezent la această întânire, atât în calitate de președinte al ADI Țara Silvaniei dar și de reprezentant al Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu a subliniat preocuparea Asociației de a atrage noi membri din Sălajul istoric. Pornind de la acest deziderat, cu această ocazie, a fost aprobată și hotărârea de aderare a comunei Cristolț la Asociație. În prezent, numărul total al membrilor a ajuns la 59 (două localități mai lipsesc, la ora actuală, din portofoliul Ascociației, mai precis este vorba de Șimișna și Letca).

Contactat cu privire la impactul pe care-l va produce, la nivel de localitate, aderarea la Asociație, primarul comunei Cristolț ne-a declarat că nu a luat parte la această întânire. Totodată, Cheșeli Ioan spune că acesta este un pas important pentru comuna pe care o conduce vreme de 7 mandate consecutive, dar el este rezervat cu privire la beneficiile concrete. Solicitându-i opinia exactă legată de acest subiect, primarul ne-a declarat: „am incercitudini și îndoieli până când nu văd rezultate concrete. Timpul va decide dacă efectele se vor vedea. Îmi mențin rezervele cu privire la succesul proiectului”. Acesta este, în principal, și motivul pentru care comuna Cristolț se află printre ultimii membri care au aderat la ADI Țara Silvaniei.

Am solicitat și opinia managerului ADI Țara Silvaniei cu privire la scepticismul unor primari cu privire la acțiunile și viitorul Asociației. În legătură cu acest subiect, Daniel Stejeran ne-a declarat următoarele: „începând cu anul 2021 am reușit să-i convingem pe primari să adere la ADI Țara Silvaniei, pentru ca împreună să reușim să accesăm investiții teritoriale integrate și fonduri europene directe, nerambursabile. Prin acest nou mecanism se are în vedere dezvoltarea integrată a teritoriului Microregiunea Țara Silvaniei”. Potrivit acestuia, planurile Asociaței sunt cât se poate de importante și de realiste. În prezent, se află în curs de propunere aderarea la Asociație și a localităților din județele învecinate (mai exact Satu Mare și Maramureș), având la bază considerentele istorice ale Sălajului de altă dată. Totodată, Daniel Stejeran ne-a mai precizat că, până în toamnă, va fi lansată și o aplicație online „Descoperă Țara Silvaniei”, prin care se urmărește promovarea turismului, a serviciilor de ospitalitate, a tradițiilor și specificului cultural, acest lucru generând un impact pozitiv la nivel local, regional, național dar și internațional. Având în vedere amploarea proiectului, managerul ADI Țara Silvaniei ne-a mai precizat că denumirea „Țara Silvaniei” a fost deja patentată la OSIM. În calitate de manager al Asociației, Daniel Stejeran ne-a mai declarat că așteptările sale sunt normale pentru această perioadă, dar consideră că viitorul trebuie să fie unul comun deoarece „unde sunt mulți puterea este mai mare și acolo unde toți luptă împreună pentru același scop și rezultatele vor apărea”.