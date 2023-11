La Chieșd se construiește o sală modernă de sport

Comuna Chieșd se modernizează, se lucrează de zor pentru finalizarea proiectelor începute, dar și pentru noi proiecte. Am stat de vorbă cu Leontin Chiș – primarul localității, iar acesta ne-a trecut în revistă o listă de lucrări pe care le supraveghează și care „vizează modernizarea comunei Chieșd, toate lucrările având în prim plan bunăstarea localnicilor și o creștere a nivelului de trai al oamenilor. În curând ne vom putea mândri cu o comună la standarde europene”. În prezent se construiește prin POR o sală de sport modernă, în curtea actualei școli care se află și ea în plin proces de amenajare, în acest moment lucrările fiind făcute în proporție de 60%. Se lucrează și la modernizarea a 10 km de drumuri comunale și ulițe în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”. Totodată, se are în vedere și înființarea unui centru de colectare a deșeurilor, la ora actuală primăria aflându-se în etapa de achiziție publică prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Tot prin PNRR se află în achiziție publică un număr de șapte stații de autobuz. Prin Compania Națională de Investiții (CNI) se află în derulare mai multe proiecte importate. La ieșirea din localitate se află în stadiu de execuție un complex sportiv care va deține: un teren de tenis, un teren de fotbal, parcare, nocturnă și vestiare. De asemenea, se află în proces de achiziție o creșă și un after school, precum și extinderea și reabilitarea sediului primăriei, urmând să se construiască săli de ședințe, băi, birouri și o sală de stare civilă. Prin CNI s-a finalizat anul trecut o capelă, iar în 2023 s-a finalizat drumul care ajunge până în fața acesteia, la ora actuală aflându-se în stadiu de achiziției și realizarea unei capele în Sighetu Silvaniei. Leontin Chiș speră ca anul viitor să se finalizeze și introducerea apei și a canalizării în comună, această lucrare fiind una dintre dorințele locuitorilor de ani buni. În prezent se așteaptă avizele pentru demararea lucrărilor care se vor realiza în asociere cu comuna Bocșa. Cu toate că lucrările au fost demarate încă din 2009 prin fondul de mediu, banii nu au ajuns și atunci s-a apelat la o extindere a bugetului în 2016 și s-a efectuat și o reactualizare a acestuia în 2017. Primarul speră ca în 2024 să curgă apa la robinetele localnicilor și această problemă să fie rezolvată. În luna noiembrie a acestui an s-au finalizat și lucrările de eficientizare a iluminatului public din comună, acum există stâlpi de curent cu led-uri în tot satul. Leontin Chiș ne-a mai precizat că s-a depus și aprobat demararea acestor lucrări și pentru Sighetu Silvaniei, urmând să se facă achiziția publică necesară pentru demararea lucrărilor.

