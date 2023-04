Între deficitul bugetului de stat, PNRR și alegerile din 2024

Alexandru Tamba

Guvernul actual se află într-o situație fără ieșire în acest moment, o situație cu care nu s-a mai confruntat până în prezent: trebuie să găsească soluții pentru a reduce deficitul bugetar, dar în același timp trebuie să îndeplinească condițiile din PNRR, pregătindu-se și pentru alegerile din 2024. Grea misiune! În PNRR sunt condiționalități care dacă sunt realizate duc la reducerea deficitului bugetar, dar concomitent subminează atragerea de voturi, lucru care este primordial pentru partidele aflate la putere. Desigur, cele aflate în opoziție încearcă să puncteze la acest capitol, reușind, în opinia mea, să-și atragă tot mai mulți votanți. Recent, ministrul fondurilor europene nu excludea posibilitatea reducerii cheltuielilor bugetare, în contextul reducerii deficitului bugetar, prin reduceri de salarii în sectorul bugetar sau prin reducerea locurilor de muncă din acest sector, cu alte cuvinte prin concedieri, dar nu orice fel de concedieri, ci concedieri masive, pentru a se simți cu adevărat o reducere a cheltuielilor bugetare. Dar cum să faci acest lucru într-un an preelectoral, mai ales că la anul avem nu mai puțin de patru rânduri de alegeri? Tot în acest context, cum să se taie pensiile speciale? Pe lângă interesul direct a celor care trebuie să ia această decizie (parlamentari, CCR etc.), iar ajungem la alegerile din 2024!

Cum ieșim din acest cerc? Singura posibilitate, în opinia mea, este ca partidele politice să urmărească interesul cetățenilor, indiferent de consecințe! Dacă nu se va întâmpla acest lucru, chiar cu riscul pierderii alegerilor, nu vom putea progresa în interesul colectiv, dimpotrivă, situația se va înrăutăți tot mai mult: vom pierde fonduri importante din PNRR, ceea ce va duce la nerealizarea de proiecte de investiții, condiție pentru viitoare venituri la bugetul de stat, adâncirea deficitului bugetar, împrumuturi din ce în ce mai mari cu dobânzi, de asemenea, din ce în ce mai mari, cu alte cuvinte, o condamnare la subdezvoltare! Am ajuns la o cotitură: ori facem ceea ce trebuie, ori ne așteaptă un viitor sumbru. Acum este momentul în care trebuie să decidem care este drumul pe care-l urmăm!

