Impozit progresiv pe salarii sau impozit pe venitul global?

Alexandru Tamba

Aplicarea impozitului progresiv asupra veniturilor este tot mai mult vehiculată în spațiul public și a ajuns să fie un motiv de ceartă între cele două mari partide aflate la guvernare, PSD și PNL. În timp ce PNL dorește ca să rămână în continuare o cotă unică pe diferite tipuri de venituri (10% pe salarii, 8% pe dividende, 16% pe profit), nu așa cum susțin unii că oricum nu avem o cotă unică, PSD vine cu propunerea impozitului progresiv pentru salariile (sau veniturile, nu este foarte clar) care depășesc pe cel al președintelui țării. Propunerea care se vehiculează este aceea ca partea de salariu care depășește salariul președintelui să fie impozitată cu 16%. Ce înseamnă acest lucru, practic? Dacă luăm exemplul unui salariu brut de 100.000 lei al unui bugetar de la o anumită agenție, înainte de a introduce această supraimpozitare de 16%, el ar fi luat net 58.500 lei. După supraimpozitare va lua, dacă presupunem că președintele are 40.000 lei brut, 57.000 lei. Bugetarul nu cred că se va supăra prea tare, pentru că pierde aproape nimic, iar statul câștigă aproape nimic! În schimb, se va da satisfacție unora care spun, uite, sunt impozitați cei cu salarii mari! Fals! Pe de altă parte, se susține că în cvasimajoritatea țărilor membre ale U.E. avem impozit progresiv, numai că acest impozit este de faptul unul pe venitul global, ceea ce este cu totul altceva. De fapt în acest caz se impune globalizarea veniturilor din toate sursele și apoi se aplică un impozit progresiv. Mulți susțin că ANAF-ul nu este suficient de digitalizat pentru a gestiona un impozit pe venitul global, ca atare nu ar fi pregătit, dar eu cred că, de fapt, cetățenii României nu sunt pregătiți pentru aplicarea acestui sistem de impunere! România a mai aplicat acest sistem acum peste 20 de ani. Atunci eram suficient de digitalizați? Astăzi se lucrează cu ANAF-ul aproape exclusiv online, deci nu este o problemă de digitalizare din partea acestuia, însă cetățenii pot comunica online cu ANAF-ul? În ce procent? Așa cum se depun și se gestionează Declarațiile unice cu veniturile din activități independende, chirii, dividende etc., așa se pot gestiona și cele cu venitul global, dar, în opinia mea, nu toți cetățenii, de fapt, poate majoritatea lor, nu au competențele digitale necesare. Asta pe de o parte! Pe de altă parte, dincolo de costurile mai mici de administrare, cota unică se dorea a fi și un instrument de creare a unei pături mijlocii a populației, cu venituri peste medie. Concluzia este că, cel puțin așa cum este propus în prima fază, impozitul progresiv nu va rezolva mare lucru, nu va aduce venituri suplimentare la buget. Ca să nu mai spunem că dacă se aplică doar pentru bugetari este neconstituțional! Poate că alte trepte de impozitare ar fi o soluție, dar cu o supraimpozitare de 6% (de la 10% la 16%, dar și aceasta doar pentru o parte a salariului, cea care depășește salariul președintelui), nu se rezolvă nimic, poate doar vor satisface orgoliile unora și păcălirea altora, respectiv a populației votante. O altă măsură care să facă economii la buget se referă la limitarea numărului de Consilii de administrație din care să facă parte o persoană, acolo unde acționar este statul, și anume la 2 Consilii de administrație. Nici cu aceasta nu am rezolvat nimic, pentru că vor fi mai multe persoane la același număr de consilii de administrație, deci economii zero! Nu mai bine ar fi ca reprezentantul statului să nu fie plătit, pentru că oricum participă la ședințe în timp ce este angajat tot la stat? Poate fi în fișa postului participarea la ședințele Consiliului de administrație, nu?