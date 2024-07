Guvernul estimează un deficit bugetar de peste 8% pentru anul 2024!

Cel puțin asta rezultă din declarația prim-ministrului Marcel Ciolacu, el răspunzând la o întrebare pusă marți referitor la deficitul bugetar și creșterea taxelor și impozitelor ca soluție pentru reducerea acestuia: ,,Am ajuns cu Comisia la un dialog şi, normal, cu următoarea Comisie o să parafăm acordul să avem pe şapte ani intrarea în deficitul asumat de la Maastricht de 3%, cu 0,74% scădere anual. Aceasta arată că nimeni nu doreşte să majoreze niciun impozit şi nicio taxă” .

Dacă facem calculul, respectiv 7 ani cu 0,74% reducere a deficitului pe an, rezultă 5,18%. Deci, ne angajăm că peste 7 ani vom avea deficit 3%, așadar la finele anului se estimează peste 8%, astfel ca să ajungem la deficit de 3% la finele anului 2031. Și, într-adevăr, nici nu ai cum să fii sub 8% ținând cont de cheltuielile pe care le vom avea în acest an: satisfacerea tuturor revendicărilor salariale venite din sectorul bugetar, 2024 fiind an electoral, intrarea în vigoare a recalculărilor pensiilor începând cu 1 septembrie etc. Și cu toate că ne îndreptăm spre un deficit care numai în pandemie a fost mai mare, guvernul nu se uită deloc spre cealaltă sursă de reducere a deficitului bugetar: cheltuielile bugetare. Mai mult, se înființează chiar acum, în timp ce ne dăm de ceasul morții cum să reducem deficitul bugetar, noi agenții de stat cu cheltuieli de personal de mii și mii de euro pe angajat. Și asta se întâmplă în timp ce mediul privat și cetățenii sunt îngrijorați de ce se va întâmpla din 2025, respectiv cu privire la majorarea impozitelor și taxelor sau chiar apariția unora noi. Deși prim-ministrul și partidele aflate la guvernare ne asigură că nu vor crește sub nicio formă impozitele și taxele nici de anul viitor, este greu de crezut acest lucru din moment ce se estimează la finele anului 2024 un asemenea deficit bugetar, an în care efectul recalculării pensiilor se face simțit doar 4 luni, pe când începând din 2025 efectul este complet, pe întreg anul, plus indexarea care trebuie să se facă de la 1 ianuarie 2025. Este foarte clar că recalcularea pensiilor este necesară ținând cont de scăderea dramatică a puterii de cumpărare a pensionarilor, dar, totuși, de ce nu se uită nimeni și la reducerea cheltuielilor bugetare ca sursă de diminuare a deficitului bugetar? Creșterea impozitelor și taxelor pe mediul privat nu este o soluție pentru că în condițiile de deficit bugetar excesiv trebuie stimulat mediul privat astfel încât să producă mai mult, astfel ca și veniturile la buget să crească pentru echilibrarea acestuia, or creșterea de impozite și taxe va duce la dispariția de companii și ca urmare și a veniturilor la buget. Legile economice nu țin cont de sezonalitatea alegerilor, de comasarea sau necomasarea acestora, iar dacă măsurile sunt luate cu nesocotirea lor, te pedepsesc. Sau mai precis, ne pedepsesc!

Alexandru Tamba

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi cotidianul Curierul Naţional. www.curierulnational.ro