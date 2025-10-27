Cum se situează Zalăul în topul celor mai performante municipii din România?

Cea de-a doua ediție a City Index 2025, realizată de Institutul pentru Orașe Vizionare (IOV), ce analizează și consolidează cele mai recente date disponibile pentru cele 41 de municipii reședință de județ, arată că Zalăul are puncte forte și slabe în funcție de mai mulți indicatori în ceea ce privește calitatea vieții și prosperitatea.

În clasamentul general al municipiilor reședință de județ, Zalăul ocupă poziția 21 din totalul de 41 în anul 2025. În timp ce foarte multe orașe au înregistrat scăderi în ceea ce privește indicatorii analizați, respectiv calitate, prosperitate și vibrație, Zalăul se menține pe aceeași poziție ca în anul precedent, cu un scor de 37,7. Podiumul este deschis de Cluj-Napoca, cu un scor de 66,4.

Deși la capitolul calitate, ce include mai multe aspecte urbane precum atracții, conectivitate, mediu natural, educație și sănătate, orașul de la poalele Meseșului se remarcă în a doua jumătate a clasamentului, pe poziția a 23-a, Zalăul se situează totuși printre mediile urbane bine clasate la capitolul prosperitate.

În cadrul acestei categorii sunt analizați o serie de indicatori, printre care cei economici și financiari. Potrivit City Index, Zalăul se clasează pe locul 11 la nivel național, cu un scor de 43,1, înregistrând un avans față de datele aferente anului trecut. Alături de Focșani, Zalăul completează topul municipiilor cu cele mai multe fonduri europene atrase în perioada de referință analizată.

Reședința Sălajului stă bine la capitolul banilor europeni și la sporul natural, însă datele nu sunt la fel de optimiste în ceea ce privește rata șomajului și salarizarea, datele arătând mult mai bine pentru alte medii urbane.