Constructorii de pe Autostrada Transilvania, în topul progreselor din teren

Constructorii de pe Autostrada Transilvania se remarcă prin progrese importante în teren. Turcii de la Ozaltin ocupă poziția fruntașă, cu lucrările la viaductele dintre Nădășelu și Mihăiești, iar compania lui Dorinel Umbrărescu, desemnată și pe tronsoanele din județ, înregistrează avansuri semnificative, chiar și de până la 28% în diferite zone ale țării.

Progrese de câteva puncte procentuale sunt remarcate și pe cele două loturi ale drumului de mare viteză ce traversează Sălajul.

Datele arată că, din luna august și până în luna septembrie a acestui an, progresul pe loturile dintre Nădășelu-Zimbor și Zimbor-Poarta Sălajului variază în jurul a trei procente, potrivit ierarhiei publicate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

În doar o lună, UMB a avansat cu 3,1% pe lotul de autostradă dintre Zimbor și Poarta Sălajului, iar în ceea ce privește lotul dintre Nădășelu și Zimbor, progresul este de 2,8% în aceeași perioadă de referință. Stadiul de execuție se apropie astfel de 90% pentru ambele tronsoane ale șoselei de mare viteză.

Primul loc în topul constructorilor de autostrăzi este ocupat, în luna septembrie, de compania turcă Ozaltin, care se remarcă printr-un progres de 33% pe traseul deviat al A3, ce va include viaducte cu o lungime totală de peste trei kilometri, potrivit economica.net.

În județul vecin Bihor, pe lotul dintre Suplacu de Barcău, aflat la granița cu Sălajul, și Chiribiș, de pe A3, compania Erbașu se remarcă printr-un avans de 5% în teren. De curând, viaductul de la Suplac, al doilea ca lungime din Europa și construit de compania americană Bechtel în urmă cu aproape două decenii, a trecut la etapa de asfaltare.