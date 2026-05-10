Cum se cheltuie banii publici în Sălaj și în România. Radiografia administrațiilor locale

Guvernul României a publicat un amplu raport privind starea administrațiilor locale și dezvoltarea teritorială a țării, iar concluziile scot la iveală situații diferite și grave privind cheluielile, atragerea de fonduri și utilizarea lor în comunități. Documentul arată că România rămâne profund fragmentată între câteva zone dezvoltate și vaste regiuni afectate de sărăcie, infrastructură precară și incapacitate administrativă. Raportul își propune să realizeze o radiografie a administrației publice din România, urmărind analiza numărului și a cheltuielilor de personal atât la nivel central, cât și local, dar și prezentarea unor indicatori financiari din administrația locală, care reflectă nivelul de performanță și de dezvoltare a diferitelor administrații locale din țară.

Documentul a fost elaborat în cursul anului 2025, pe baza celor mai recente date oficiale disponibile la momentul realizării sale, aferente în principal anului 2024. Deși nu include evoluțiile ulterioare perioadei analizate, datele oferă o imagine coerentă și fundamentată asupra situației administrației publice centrale și locale din România. Datele și analizele prezentate sunt considerate suficient de relevante pentru a constitui un reper util privind modul de organizare, funcționare și gestionare a resurselor în sectorul public.

Sălajul se remarcă la capitolul de investiții și fonduri atrase

Unul dintre județele care se remarcă în raport este Sălaj, prezent în clasamentele naționale atât la atragerea fondurilor guvernamentale, cât și a fondurilor europene și la nivelul cheltuielilor pentru investiții. Potrivit raportului, harta veniturilor atrase de instituțiile publice locale din programe naționale pentru investiții, la nivel de UAT, în perioada 2016-2024, arată valori ridicate de peste 70.000 de lei pe locuitor în numeroase localități din vestul țării, inclusiv în județul Sălaj. Printre principalele surse de finanțare analizate se numără Programul Național de Dezvoltare Locală sau Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. Indicatorul este exprimat în lei pe locuitor, în raport cu populația recensământului de acum cinci ani.

Cheltuieli mari

Județul nostru se remarcă prin mari cheltuieli totale pentru investiții realizate de Consiliile Județene. Alături de Tulcea, Bistrița-Năsăud și București, Sălajul apare în categoria administrațiilor care au investit cel mai mult raportat la numărul de locuitori. La polul opus, raportul indică județe precum Timiș, Mureș, Brăila, Constanța, Dolj, Olt, Argeș și Teleorman, unde cheltuielile pentru investiții au fost mult mai reduse.

Despre fondurile europene

Un alt aspect vizat reprezintă veniturile atrase de instituțiile publice locale din fonduri europene și PNRR, la nivel de Consilii Județene, în aceeași perioadă de referință. Potrivit datelor, alături de Tulcea, Bihor, Bistrița-Năsăud și Mehedinți, Sălajul a înregistrat unele dintre cele mai mari venituri europene per capita, ceea ce indică o capacitate administrativă ridicată de atragere și implementare a proiectelor finanțate din bani europeni.

Fondurile analizate includ granturi UE, fonduri SEE și contribuția națională aferentă proiectelor, utilizate pentru infrastructură, digitalizare, sănătate și dezvoltare regională.

La polul opus, județe mai mari, precum Timiș, Ilfov, Mureș, Harghita, Bacău, Iași sau Suceava au raportat cele mai mici venituri atrase din fonduri europene per locuitor.