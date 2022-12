Cum alegi un loc de muncă potrivit pentru 2023

Mulţi romani îşi fac o listă cu dorinţe pe care vor să le îndeplinească în 2023. O parte dintre aceştia vor să ştie cum se scapa uşor de datorii, alţii vor să călătorească, să slăbească sau să îşi aleagă un loc de muncă mai bun. Ce înseamnă un loc de muncă mai bun în 2023, cum se alege un serviciu potrivit?

Aşa cum există topuri cu cei mai bogaţi oameni din România sau cele mai populare vedete, există şi topuri cu cele mai apreciate companii la nivel naţional. Portalurile specializate în recrutare, precum UndeLucram.ro, fac astfel de studii şi realizează topuri, iar în 2022 a prezentat următoarele rezultate:

Top 4 companii unde se pot urmări locuri de muncă vacante în 2023

Locul 1 în acest top este ocupat de MassMutual România, companie care oferă oportunităţi de angajare în domeniul IT. Pe locul 2 se afla Nobel, companie de tehnologie care s-a făcut remarcată la nivel mondial. Locul 3 a fost adjudecat de JYSK România, arhicunoscutul lanţ de retail care vinde produse pentru casa şi grădină. Nu în ultimul rând, pe locul 4 se afla KRUK România, lider pe piaţa de management al creanţelor.

KRUK comunică mult pe Linkedin

Cei care nu ştiu multe detalii despre această companie este de ajuns să arunce o privire în social media. KRUK comunica mult pe Linkedin şi pe site-urile de cariere. Faptul că are angajaţi care au ales să rămână în companie de peste 11 ani arata cât de apreciată este, punând accent pe binele angajaţilor.

Un loc de muncă potrivit în 2023 oferă oportunităţi de creştere şi de învăţare. Această companie a organizat trei ediţii ale K-digital Academy (le oferă angajaţilor oportunitatea de a învăţa programare şi de a se recalifica în domeniul IT). Un proiect asemănător a fost şi K-Legal Academy, dar pe domeniul juridic. În plus, angajaţii îşi pot alege cursuri pe care să le urmeze timp de o lună din gamă de traininguri Coursera. Experţii interni au mai organizat cursuri de MS Excel şi Îmbunătăţirea continuă a proceselor, Power BI, Power Automate, Power Apps, MS Teams, Creative Problem Solving, etc. Se poate spune că un angajator care pune accent pe digitalizare este o companie de viitor.

Un alt lucru important la un angajator este să se implice şi să ajute comunitatea în care îşi desfăşoară activitatea. Mulţi oameni îşi doresc să ajute, să facă lucruri bune, dar nu au când să aloce timp pentru asta. În schimb, direct sau indirect, pot ajuta prin intermediul angajatorului.

Nu în ultimul rând, beneficiile angajaţilor fac diferenţă când se alege un loc de muncă potrivit:

respectarea programului de lucru astfel încât angajaţii să se bucure de timp liber în viaţa personală;

asigurare medicală privată;

beneficii flexibile: tichete de masă, cursuri externe, vouchere de vacanţă, vouchere pentru evenimente culturale, abonamente pentru mijloace de transport, diverse vouchere cadou, pensii private, etc.

Desigur, atunci când căuta serviciul potrivit, fiecare candidat are şi alte lucruri de luat în calcul, care diferă de la persoana la persoană (serviciul, distanţa până la job, etc).