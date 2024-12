Condiție pentru un nou început: onestitate!

Ne aflăm la sfârșit de an 2024 și lucrurile încep să se contureze din punct de vedere al situației bugetare a României, pe de o parte, iar pe de altă parte se confirmă că anul 2025 va fi un an greu din punct de vedere economic: deficitul bugetar mare care se prefigurează pentru anul 2024 necesită corecție, iar această corecție se va face printr-un mix de reducere a cheltuielilor bugetare, dar și printr-o creștere a veniturilor bugetare, creștere care, evident, înseamnă impozite și taxe majorate. Ca atare, atât angajații din sectorul bugetar, cât și companiile, vor avea de suferit în 2025. Ordonanța trenuleț care se pregătește pentru final de an 2024 (deja avem un termen consacrat pentru aceste modificări pe ultima sută de metri) prevede o serie de reduceri de cheltuieli bugetare, înghețare a pensiilor și salariilor, dar și creșteri de impozite și taxe. Deocamdată sunt doar pe surse, dar cu siguranță se va întâmpla, deoarece suntem într-o situație fără ieșire, situație despre care am vorbit și noi de multe ori pe parcursul acestui an.

De data aceasta însă, cred că ar trebui să facem reforme adevărate, nu cosmetizări care nu duc la nimic bun, dar cel mai important, din punctul meu de vedere, este ca toate măsurile care se vor lua să fie caracterizate de onestitate! La ce mă refer? Măsurile care se vor lua, așa nepopulare cum sunt, să fie prezentate corect în fața publicului, să nu fie ”împachetate” în cuvinte pompoase menite să îndulcească ”medicamentul”, pentru că da!, avem nevoie de tratament, sau să se încerce tot felul de tertipuri prin care să se ”amețească” contribuabilii că, de fapt, nu se schimbă nimic, doar ”reașezăm” impozite și taxe sau ”optimizăm” aceleași impozite și taxe existente. Dacă noul guvern dorește ca programul de austeritate care va urma să fie susținut de populație, atunci trebuie să fie onest cu noi! Trebuie prezentată situația economică așa cum este, nefardată, iar de a doua zi, la treabă! Altfel, nu se va reuși nimic! Iată un exemplu de lipsă de onestitate: circulă pe surse un zvon că din anul 2025 se va comasa contribuția de asigurări sociale de sănătate de 10% cu impozitul de 10%, adică să avem o cotă cumulată de 20%. La prima vedere ai spune că este același lucru, adică de ce să fie 10% + 10%, avem o singură cotă de 20%, problemă rezolvată! Da, numai că această comasare înseamnă că, de fapt, crește impozitul pe venit cu 53,8%, pentru că în formula comasată cota de 20% se va aplica la total venituri, deci și cei 10% impozit pe venit, pe când în prezent se aplică la 65% din total venituri (se scade CAS 25% și CASS 10% din total venituri înainte de a aplica cota de 10% impozit pe venit). Deci, avem o creștere mascată a impozitului pe venit, ceea ce înseamnă net mai mic pentru angajați.

Dar tăvălugul nu se oprește aici, companiile vor fi obligate să mărească veniturile angajaților pentru a nu le scădea netul, ceea ce înseamnă creșteri de costuri, care se vor reflecta, evident, în prețul produselor, iar de aici începem să ne gândim la inflație etc. și tot așa. Iar filmul acesta l-am mai văzut când, în 2018, s-au introdus toate contribuțiile sociale în brutul angajatului, iar angajatorul a fost obligat să mărească brutul pentru ca angajaților să nu li se diminueze netul. De data aceasta trebuie ca programul să fie prezentat onest, motivat, astfel ca să intrăm pe făgașul corect, pentru că, nu-i așa?, ulciorul nu merge de multe ori la apă!

Alexandru Tamba

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi cotidianul Curierul Naţional. www.curierulnational.ro