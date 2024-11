Câți sălăjeni sunt apți de muncă?

Institutul Național de Statistică a făcut publice date privind resursele de muncă la nivelul întregii țări pentru anul precedent. Statistica arată numărul de persoane apte de a desfășura un loc de muncă în fiecare județ al României. Cum arată datele pentru Sălaj?

Resursele de muncă, începând cu 1 ianuarie 2023, reprezintă numărul de cetățeni care dispun de capacitățile fizice și intelectuale de a desfășura o muncă utilă în activitățile economice naționale. Dacă vârstele de muncă în perioada anilor 2020-2022 erau de 16-61 de ani pentru femei, respectiv 16-65 de ani pentru bărbați, în 2023 s-a adăugat un an în rândul femeilor. Comparativ cu ultimii ani, vârstele de muncă pentru perioada anilor 1990-2000 erau altele. Concret, în acea perioadă se încadrau persoanele cu vârstele cuprinse între 16-54 la femei, respectiv 16-59 de ani pentru bărbați.

Cum arată datele pentru populația fiecărui județ?

La nivel național, cel mai ridicat număr de cetățeni care pot desfășura muncă se înregistrează în București. Peste 1.3 milioane de cetățeni ai capitalei dispun de capacitatea fizică și intelectuală pentru a putea munci. Pe următoarele două locuri se situează județele Iași și Cluj, cu 489, respectiv 443 de mii de cetățeni care pot munci.

În ceea ce privește județul Sălaj, datele arată că 128 de mii de locuitori dispun de capacități pentru a desfășura o muncă într-una dintre activitățile economice naționale. Mai mult, județul se situează la coada clasamentului, urmat la mică distanță doar de județele Tulcea și Covasna.

Din totalul de 42 de județe ale țării, incluzând și municipiul București, în 30 dintre acestea numărul de persoane apte este mai mare sau egal cu 200 de mii. INS mai precizează că resursele de munca includ: populatia in varsta de munca, apta de a lucra, precum si persoanele sub si peste varsta de munca aflate in activitate.