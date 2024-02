Bonurile fiscale de până la 100 euro nu se transmit în sistemul e-factura

În toată această tevatură cu e-factura, avem și un lucru pozitiv: bonurile fiscale care îndeplinesc condițiile de factură simplificată nu este obligatoriu să fie transmise prin sistemul e-factura. Pentru ca un bon fiscal să fie considerat factură simplificată trebuie să îndeplinească următoarele condiții, conform Codului fiscal:

,,Facturile emise în sistem simplificat în condiţiile prevăzute la alin. (12) şi (13) trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:

a) data emiterii;

b) identificarea persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile;

c) identificarea tipului de bunuri sau servicii furnizate;

d) suma taxei colectate sau informaţiile necesare pentru calcularea acesteia;

e) în cazul documentelor sau mesajelor tratate drept factură în conformitate cu prevederile alin. (2), o referire specifică şi clară la factura iniţială şi la detaliile specifice care se modifică.”

Așadar, din practică știm că aceste date sunt conținute de un bon fiscal, iar dacă pe bonul fiscal avem înscris și codul fiscal (CUI) al beneficiarului, acesta își va putea deduce și TVA. Tot conform Codului fiscal, la art.319, alin.12, se arată când putem emite facturi simplificate:

,,Persoana impozabilă care are obligaţia de a emite facturi conform prezentului articol, precum şi persoana impozabilă care optează pentru emiterea facturii potrivit alin. (11) pot emite facturi simplificate în oricare dintre următoarele situaţii:

a) atunci când valoarea facturilor, inclusiv TVA, nu este mai mare de 100 euro. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea în euro a valorii facturii este cursul prevăzut la art. 290;

b) în cazul documentelor sau mesajelor tratate drept factură conform alin. (2).”

Faptul că bonurile fiscale sub 100 euro inclusiv TVA nu trebuie transmise în sistemul e-factura este important din punctul de vedere alvolumului de muncă, dar este necesar să conțină elementele de factură simplificată. Cursul euro la care se calculează valoarea este cel din ziua precedentă care se utilizează pentru operațiunile din ziua următoare, așa cum se arată, de altfel, în normele de aplicare ale art.290 din Codul fiscal: ,,În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Naţională a României se înţelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară şi care este valabil pentru operaţiunile care se vor desfăşura în ziua următoare.” Concluzia este că bonul fiscal care îndeplinește condiția de factură simplificată, ceea ce este îndeplinită deja din ceea ce constatăm în practică, pentru orice fel de bunuri livrate sau servicii prestate cu valoare de până la 100 de euro cu TVA inclus, nu trebuie transmis în sistemul e-factura, cu alte cuvinte, din punct de vedere birocratic nu se schimbă nimic față de situația prezentă.

Alexandru Tamba

