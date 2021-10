Atenție la țepari! Sute de sălăjeni au cerut sprijin la specialiștii în protecția consumatorilor!

Evitați să cumpărați online produse de la firme fără date de identificare și nu trimiteți nimănui codul cardului bancar sau alte informații personale sau bancare, pentru prevenirea înșelăciunilor, atrag atenția comisarii în protecția consumatorilor din Sălaj.

Comisarul șef adjunct al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Sălaj, Dorel Fechete, a declarat astăzi în cadrul ședinței Colegiului Prefectural din cadrul Instituției Prefectului Sălaj că din cele peste 300 de sesizări înregistrate în ultimele luni, peste 80 la sută au vizat comerțul online. Potrivit lui Dorel Fechete, din fericire, cele mai multe sesizări au fost soluționate pe cale amiabilă, prin Centrul European al Consumatorului și Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Sălaj. Avertismentele vin pe fondul intensificării comerțului virtual mai ales în ultimii doi ani.

Consumatorul nu este obligat să returneze produsul în ambalajul original

Potrivit datelor prezentate astăzi de odificalii Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Sălaj, cel mai cunoscut mai cunoscut drept folosit în cumpărăturile online este dreptul de a returna (cunoscut și ca dreptul de retragere sau denunțare unilaterală) produsele cumpărate. Consumatorul are dreptul să returneze aproape orice produs cumpărat online. Excepțiile sunt stabilite doar prin lege: – produsele personalizate (obiectele care au fost inscripționate cu anumite texte sau imagini); CD-urile și alte produse informatice și programele de calculator descărcate sau e-book–urile. De asemenea, nu pot fi returnate produsele care nu pot fi revândute din motive de igienă sau produsele perisabile – alimente, flori etc. Consumatorul are dreptul să returneze produsul în 14 zile calendaristice conform prevederilor legislației în vigoare. Atenție, conform legii, cumpăreătorul nu este obligat să returneze produsul în ambalajul original!