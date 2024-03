A început programul Noua Casă 2024

Programul „Prima Casă” continuă și în acest an, sub denumirea de „Noua Casă”, față de vechiul program acesta cuprinzând o serie importantă de modificări. Veștile sunt bune pentru cei care vor să scape de chirie și să-și cumpere propria casă, avansul minim, comisioanele de administrare și taxele notariale fiind acum substanțial reduse. Persoanele care intenționează să-şi cumpere în acest an o locuinţă, cu un avans minim de 5%, se pot adresa pentru împrumuturi la 16 instituţii bancare (Alpha Bank, BRD-GSG, BCR, Banca Transilvania, CEC Bank, ING Bank, Raiffeisen Bank, Libra Intrnet Bank, OTP Bank, EXIM Banca Românească, Unicredit Bank, Garanti Bank, First Bank, Vista Bank, Intesa Sanpaolo Bank şi Techventures Bank) care primesc dosare pentru acest program. Creditele garantate de stat au dobândă variabilă, acestea calculându-se în funcție de IRCC. Băncile partenere și agenții imobiliari sunt de părere că acest program va avea succes, în condițiile în care comisioanele de administrare au fost reduse în acest an cu 50% (de la 0,30% pe an la 0,15% anual, calculat la soldul garanţiei). O altă modificare importantă adusă programului este legată de scăderea cu 30% a onorariilor notariale pentru autentificarea contractelor de vânzare-cumpărare şi a oricăror altor acte care se încheie, cu anumite excepţii prevăzute în mod expres în legislaţie.

