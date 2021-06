Zece obiecte pe care le atingem zilnic – încărcate de bacterii și virusuri

Un lucru de care ținem cont tot mai puțin, mai ales după relaxarea măsurilor de protecție anti-Covid, este protecția față de agenții patogeni care viețuiesc pe obiectele cu care intrăm în contact la locul de muncă sau acasă, aproape în permanență. Dacă pandemia de coronavirus s-a mai domolit, celelalte pericole sunt prezente sub forma bacteriilor și virusurilor, mai ales cele existente pe obiectele pe care le atingem de mai multe ori într-o zi. În acest sens, a fost alcătuită o listă a celor mai murdare zece obiecte care se găsesc în special în birouri. Printre acestea se regăsesc mouse-ul computerului şi tastatura, dar şi alte obiecte neaşteptate precum căştile audio sau pixurile utilizate la comun de colegii din birou. Evident, aceste obiecte există și în fiecare casă și sunt folosite zilnic. Ne asigurăm că facem curăţenie în casă, că avem un mediu sănătos, fără bacterii, în care să ne simţim bine, dar cum rămâne cu spaţiul biroului, acolo unde petrecem atât de multe ore pe săptămână? Iată lista celor mai murdare obiecte din birou, dar şi modalităţi prin care ne putem proteja de bacterii: 1. Filtrul de apă – un loc unde preferăm să ne retragem atât pentru hidratare, dar şi pentru a ne pune la curent cu ultimele zvonuri, filtrul de apă este un magnet pentru fel şi fel de bacterii. Acesta este gazda a milioane de bacterii pe centimetrul pătrat, în special în zona robinetului. 2. Frigiderul – este locul de depozitare al recipientelor în care angajaţii îşi ţin mâncarea, a cutiilor cu iaurt mucegăit sau a sendvișurilor expirate. Bacteriile prosperă în acest mediu iar frigiderul de la birou ar trebui curăţat la fiecare două zile, lucru care, firește, nu se întâmplă în nici măcar 1 la sută din cazuri. Un frigider obişnuit conţine 7.850 de colonii de microbi pe centimetrul pătrat. 3. Cuptorul cu microunde – în funcţie de mărimea biroului – cuptorul cu microunde poate fi utilizat de 30 de ori în fiecare zi, găzduind combinaţii de particule de carne şi legume, fiind un cuibar pentru microbi. Microbii au nevoie de căldură, hrană şi umiditate pentru a se multiplica. Astfel, cuptorul cu microunde este un potenţial risc la adresa sănătăţii. 4. Dozatorul de săpun – surprinzător, ar trebui să ne îngrijoreze cât de murdar poate fi dozatorul de săpun. Potrivit unui studiu condus de Universitatea din Arizona, o treime dintre dozatoarele de săpun sunt contaminate de bacterii. Dacă vă spălaţi mâinile cu grijă, e în regulă, dar majoritatea oamenilor nu fac asta şi sunt predispuşi astfel îmbolnăvirilor. 5. Masa de birou – cu peste 10 milioane de bacterii care se regăsesc de obicei pe suprafaţa biroului, acesta adăposteşte de 400 de ori mai multe bacterii decât scaunul de toaletă. Pentru a vă menţine spaţiul de muncă sănătos şi curat, este recomandat să-l curăţaţi săptămânal cu şerveţele anti-bacteriene sau cu o soluţie pe bază de oţet. 6. Tastatura – Toată lumea ştie deja că tastatura adăposteşte microbi, mai ales când apăsăm tastele în continuu, timp de 8 ore în fiecare zi. Celule moarte din piele, resturi de mâncare, transpiraţie sunt adăpostite de tastatură. Cu mii de bacterii pe centimetrul pătrat, este recomandat să ştergem tastatura cu o cârpă umezită şi să o răsturnăm săptămânal pentru a o curăţa. 7. Mouse-ul – având în vedere că mouse-ul este utilizat zilnic timp de ore în şir, dispozitivul este expus bacteriilor generate de transpiraţie, particule de mâncare şi praf. Zece la sută din angajaţi recunosc că nu şi-au curăţat niciodată mouse-ul. Totodată, conform unui studiu, mouse-ul poate conţine mii de microbi pe centimetrul pătrat. Același lucru este valabil și pentru suportul de mouse – mousepad. 8. Imprimanta şi xeroxul – pentru că toată lumea se înghesuie să-şi scoată la imprimantă sau să-şi xeroxeze documentele, o imprimantă sau un copiator fiind atins de aproximativ 300 de ori pe zi – în spcial touchpad-ul, aceste aparate devin locuri care găzduiesc bacteriile. Se recomandă ştergerea acestor dispozitive, în special zona digitală, înainte de fiecare utilizare. 9. Căştile audio – împrumutul căştilor între colegi este un obicei, dar ar fi mai înţelept ca fiecare angajat să aibă propriile căşti şi să le păstreze pentru a le utiliza în viitor. Bacteriile se răspândesc rapid datorită părului, transpiraţiei şi cerii din urechi, cauzând iritări ale pielii feţei. După o oră de utilizare a căştilor, bacteriile şi microbii se înmulţesc de 700 de ori! Este necesar ca acestea să fie dezinfectate cel puțin o dată pe zi înainte de a fi introduse în urechi. 10. Obiceiul de a muşca creioanele sau pixurile – din nou, de această dată problema este reprezentată de bacterii. A ronţăi capătul unui pix sau al unui creion este total neigienic din cauza transferului de bacterii şi de microbi. Unul din cinci angajaţi recunoaşte că are ticul de a-şi ronţăi pixurile. Aşa că, cel mai bine este să ai un pix personal. Nu fac excepție din listă nici clanțele ușilor, mânerele ferestrelor, întrerupătoarele, telefoanele fixe (în special receptoarele), bazinul cu apă de la toaletă dar și telefoanele mobile. Cel mai des întâlnite riscuri de boală sunt legate de afecțiuni precum viroze respiratorii, dermatite, inclusiv cele de care este posibil să nu mai scăpăm niciodată, virusul hepatitic A, infecții dintre cele mai diverse cum ar fi cele ce apar în aparatul respirator sau în zona aparatului excretor, herpesuri, alte boli de piele etc.

