Votează UNTOLD în top 100 cele mai mari festivaluri din lume

Mai sunt 104 zile până când UNTOLD își deschide porțile pentru noua eră cu ediția ONE, alături de Zara Larsson, Sting, Lewis Capaldi, Flo Rida, Swae Lee, Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmello, Kygo, Lost Frequencies, Sebastian Ingrosso, James Hype și mulți alți artiști internaționali și naționali de top care vin în Cluj-Napoca între 6 și 9 august. Fanii pot vota acum UNTOLD în Top 100 Festivals, cel mai mare și important clasament din industrie realizat de publicația britanică DJ Mag. Campania de votare, disponibilă aici, este deschisă fanilor festivalurilor din întreaga lume până pe 17 iunie.

Din 2024, UNTOLD ocupă locul 3 în lume în topul celor mai bune festivaluri, alături de Tomorrowland și Ultra Miami. Festivalul care a pus România pe harta mondială a evenimentelor, încă de la prima ediție, a devansat, în ultimii ani, experiențe de renume precum Coachella, EDC Las Vegas, Glastonbury sau Burning Man. UNTOLD a devenit un adevărat fenomen cultural global, cu un lineup divers de la muzică electronică mainstream și underground la pop, pop-rock, hip-hop, rap și multe alte genuri, și atrage peste 420,000 de participanți din peste 150 de țări, care generează un impact economic și turistic uriaș în Cluj-Napoca. Festivalul este și un etalon de producție, experiențe unice și inovație și susține an de an cauze sociale cu impact puternic în societate.

În această vară, UNTOLD își invită fanii din toată lumea să celebreze o nouă eră a festivalului, după ediția aniversară de 10 ani din 2025. Seturi memorabile create special de Armin van Buuren, Alok, Hugel, Steve Angello și Tujamo pentru a sărbători magia unui deceniu de UNTOLD pot fi ascultate în Apple Music, în două secțiuni dedicate festivalului, DJ Mixes și DJ Mix Curators. De asemenea, fanii pot asculta playlist-uri curatoriate cu artiștii care vin în acest an la UNTOLD ONE, de la superstarul pop suedez Zara Larsson, la iconicul Sting, Lewis Capaldi și cei mai buni DJ-i ai lumii care pregătesc show-uri spectaculoase pentru scena principală a festivalului.

Prezența UNTOLD în Apple Music reflectă diversitatea muzicală și îi consolidează poziția în rândul celor mai relevante festivaluri din lume, devenind parte din ecosistemul global care definește cultura muzicală. Fanii au încă o dată ocazia să scrie istorie pentru România și UNTOLD și să își susțină festivalul preferat pentru a rămâne în elita mondială a evenimentelor, votând aici.