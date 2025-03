Unde mergem?

Vineri 14.03.2025

• Film – Samson, cățelul detectiv, și misterul coroanei, Cinematograful Scala – ora 15.15

• Film – Şcoala animalelor magice 2, Cinematograful Scala – ora 16.20

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Film – William Tell, Cinematograful Scala – ora 17

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 18.30

• Film – Zăpadă, Ceai și Dragoste III: …și Noroc, Cinematograful Scala – ora 19

• Film – Operațiunea Black Bag, Cinematograful Scala – ora 19.45

• Concert: Ska-nk, Rock’n Roll Center Zalău – ora 20

Sâmbătă 15.03.2025

• „Şah în şcoală”: testează-ți abilitățile și strategiile la șah!, Zalău Value Center – ora 10

• Film – Samson, cățelul detectiv, și misterul coroanei , Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Zăpadă, Ceai și Dragoste III: …și Noroc, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 16.30

• Film – Flow – o pisică fara frica, Cinematograful Scala – ora 17

• Film – Operațiunea Black Bag, Cinematograful Scala – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 18.30

• Film – Captain America: Curajoasa lume nouă – ora 19

• Concert: Yvonne, Rock’n Roll Center Zalău – ora 20

Duminică 16.03.2025

• Film – Ziua în care Pământul a făcut Bum! Un film Looney Tunes, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Şcoala animalelor magice 2, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Film – Aventura în natură: Marea întrecere, Cinematograful Scala – ora 17

• Film – William Tell, Cinematograful Scala – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 18.30

• Film – The Monkey: Blestemul, Cinematograful Scala – ora 19