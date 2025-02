Unde mergem?

Vineri 28.02.2025

• Târg tradiţional de mărţişoare, Sala „Porolissum” a Centrului de Cultură şi Artă a judeţului Sălaj – orele 9 – 13

• Film – Aventură în natură: Marea întrecere, Cinematograful Scala – ora 15.20

• Film – Cum aş putea trăi fără tine?, Cinematograful Scala – ora 16.20

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

•Dans, îmbrățișări, voie bună și zâmbete: „Grupul de dansuri pentru seniori – Magdi”, strada pietonală din Zalău – ora 17

• Film – Ziua în care Pământul a făcut Bum! Un film Looney Tunes, Cinematograful Scala – ora 17.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 18.30

• Film – Mentorii, Cinematograful Scala – ora 19

• Film – Reinas – O dulce revedere, Cinematograful Scala – ora 19.30

Sâmbătă 1.03.2025

• Film – Aventură în natură: Marea întrecere, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Bridget Jones: Topită după el, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 16.30

• Primăvara – Pomi înfloriţi: atelier de creaţie şi pictură pe faţă, Zalău Value Centre – ora 17

• Reconstituirea obiceiului tradiţional „Chijleji”, Câminul Cultural Bădăcini – ora 17

• Film – Ziua în care Pământul a făcut Bum! Un film Looney Tunes, Cinematograful Scala – ora 17.15

• Volei – Divizia A1, SCM Zalău – CSM Arcada Galaţi, Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” – ora 18

• Film – Captain America: Curajoasa lume nouă, Cinematograful Scala – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 18.30

• Film – Reinas – O dulce revedere, Cinematograful Scala – ora 19.20

Duminică 2.03.2025

• Film – Ziua în care Pământul a făcut Bum! Un film Looney Tunes, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Woodwalkers: Războinicii pădurii, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Film – Aventură în natură: Marea întrecere, Cinematograful Scala – ora 17.10

• Film – Mentorii, Cinematograful Scala – ora 18.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 18.30

• Film – Atacul din 5 septembrie, Cinematograful Scala – ora 19.20