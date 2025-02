Unde mergem?

Vineri 14.02.2025

• Film – Puişorii: Marea evadare, Cinematograful Scala – ora 15.10

• Film – Cum aş putea trăi fără tine?, Cinematograful Scala – ora 16.05

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 16.30

• Film – Bridget Jones: Topită după el, Cinematograful Scala – ora 17.05

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 18.30

• Film – Captain America: Curajoasa lume nouă, Cinematograful Scala – ora 18.45

• Film – Tatuaţi sub semnul dragostei, Cinematograful Scala – ora 19.45

Sâmbătă 15.02.2025

• Competiţie culinară tradiţionala: SLANĂFEST – Şamşud, Aleea Beciurilor din comuna Şamşud – ora 9.30

• CNapSys – connect in an intelligent way, Colegiul Național ,,Silvania’’ – ora 10

• Film – Puişorii: Marea evadare, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Ţăndări, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 16.30

• Film – Dog Man, Cinematograful Scala – ora 17

• Film – Tatuaţi sub semnul dragostei, Cinematograful Scala – ora 18

• Volei – Divizia A1, SCM Zalău – CS „U” Cluj, Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 18.30

• Film – Captain America: Curajoasa lume nouă, Cinematograful Scala – ora 19

• Concert: ZORD (Ungaria) + M. U. F. (Ungaria), Rock’n Roll Center Zalău – ora 19

Duminică 16.02.2025

• Film – Diplodocus, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Paddington în Peru, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 14.30

• Film – Cum aş putea trăi fără tine?, Cinematograful Scala – ora 16.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 16.30

• Film – Puişorii: Marea evadare, Cinematograful Scala – ora 17.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 18.30

• Film – Bridget Jones: Topită după el, Cinematograful Scala – ora 18.50

• Film – Presence, Cinematograful Scala – ora 19.25