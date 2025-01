Unde mergem?

Vineri 24.01.2025

• Ziua Unirii Principatelor Române, Platoul din faţa Prefecturii – ora 11

• Film – Duel în trei, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Film – Cum aş putea trăi fără tine?, Cinematograful Scala – ora 16.05

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 16.30

• Film – Gracie şi Pedro: Drumul spre casă, Cinematograful Scala – ora 17.30

• Spectacol Unirea Principatelor Române, Parcul Central Jibou – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 18.30

• Film – Marcello Mio, Cinematograful Scala – ora 18.40

• Film – Omul-lup, Cinematograful Scala – ora 19.30

• Concert: ORECUS (Suedia), Rock’n Roll Center Zalău – ora 19

Sâmbătă 25.01.2025

• Film – Bird, Cinematograful Scala – ora 13.40

• Film – Gracie şi Pedro: Drumul spre casă, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 14.30

• Film – Mufasa: Regele Leu, Cinematograful Scala – ora 16.20

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 16.30

• Teatru de păpuși: „Crăiasa Zăpezii”, Zalău Value Center – ora 17

• Film – Omul-lup, Cinematograful Scala – ora 17.45

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 18.30

• Film – Nosferatu, Cinematograful Scala – ora 19

• Concert: DUBLU CLICK + MEYN, Rock’n Roll Center Zalău – ora 19

Duminică 26.01.2025

• Film – Transilvanian Ninja, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Paddington în Peru, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 16.30

• Film – Gracie şi Pedro: Drumul spre casă, Cinematograful Scala – ora 17

• Film – Frăţia hoţilor 2, Cinematograful Scala – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 18.30

• Film – Marcello Mio, Cinematograful Scala – ora 19