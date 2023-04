Unde mergem?

Vineri 28.04.2023

• Film – Aventuri până la lună şi înapoi, Cinematograful Scala – ora 16.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 16.30

• Film – Super Mario Bros, Cinematograful Scala – ora 17

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 18.30

• Film – Megalodon: Demonul din adâncuri, Cinematograful Scala – ora 20

• Film – 10 zile fără mama 2, Cinematograful Scala – ora 20.30

• Concert: Magnetic (Bulgaria) + Crimena (România), Rock’n Roll Center, Zalău – ora 20

• Concert Aurel Tămaş – Zalău Value Centre – ora 20.30

Sâmbătă 29.04.2023

• Expoziție de mașini clasice: Retro parada primăverii, parcare Hotel Severus – Zalău, program: 11 – 14.

• Film – Aventuri până la lună şi înapoi, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30

• Film – Dungeons & Dragons: Frăţia hoţilor, Cinematograful Scala – ora 15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 16.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 18.30

• Film – 10 zile fără mama 2, Cinematograful Scala – ora 19

• Film – Asistentul vampirului, Cinematograful Scala – ora 19.30

• Concert Vescan – Zalău Value Centre – ora 20.30

Duminică 30.04.2023

• Educație muzeală pentru copii: „În aventură cu Țițiruș”, Zalău Value Centre (zona de Food Court) – între orele 10 -13

• Spectacol folcloric: Fata Cătanii – Grădina Zmeilor, program: 12.30 – 20.30

• Film – Avatar: Calea apei, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30

• Film – Super Mario Bros, Cinematograful Scala – ora 15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 16.30

• Spectacol folcloric, Zalău Value Centre, program: 17 – 22

• Fanfara „Promenada”, Parcul Central Municipal (zona Altarului de căsătorii) – ora 17

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 18.30

• Film – 10 zile fără mama 2, Cinematograful Scala – ora 19

• Film – Megalodon: Demonul din adâncuri, Cinematograful Scala – ora 19.30

• Concert Celelalte Cuvinte – Rock’n Roll Center, Zalău – ora 19

Luni 1.05.2023

• Atelier de Joc Popular, Poiana Aghireş, program 11 – 21

• Concert Cornelia şi Lupu Rednic – Zalău Value Centre – ora 20.30