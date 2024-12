Unde mergem?

Vineri 6.12.2024

• Fotbal, liga a III-a: SCM Zalău – CSM Sighetu Marmației, stadionul Municipal din Zalău – ora 14

• Film – Micuţul ren Niko şi sania lui Moş Crăciun, Cinematograful Scala – ora 15.35

• Film – Vrăjitoarele, Cinematograful Scala – ora 16

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Spectacol de teatru de păpuşi „Steluţa fermecată”, întâlnire cu Moș Crăciu, Zalău Value Centre – ora 17.30

• Film – Hopa! A venit Crăciunul, Cinematograful Scala – ora 17.35

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 18.30

• Concert: Pacifica și Toni Șeicărescu, Time Out Zalău, ora 19

• Film – Transilvanian Ninja, Cinematograful Scala – ora 19.30

• Film – Căsătoria , Cinematograful Scala – ora 19.45

• Concert Syn Ze Sase Tri, Rock’n Roll Center Zalău, ora 20

Sâmbătă 7.12.2024

• Film – Moartea în vacanţă, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Vaiana 2, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 14.30

• Film – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 16.30

• Film – Crăciunul magic al animalelor, Cinematograful Scala – ora 17.15

• Film – Căsătoria , Cinematograful Scala – ora 18.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 18.30

• Film – Transilvanian Ninja, Cinematograful Scala – ora 19.20

• Concert Hiraeth, Rock’n Roll Center Zalău, ora 20

Duminică 8.12.2024

• Film – Emilia Perez , Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Micuţul ren Niko şi sania lui Moş Crăciun, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Film – Vaiana 2, Cinematograful Scala – ora 17.10

• Film – Hopa! A venit Crăciunul, Cinematograful Scala – ora 18.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 18.30

• Film – Eretic: Labirintul morţii , Cinematograful Scala – ora 19.25