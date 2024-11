Unde mergem?

Vineri 29.11.2024

• Încalţă un copil de iarnă! – donează încălţăminte, haine groase, jucării, rechizite, cărți sau alte lucruri care pot aduce bucurie unui copil, Zalau Value Centre – ora 10

• Film – Crăciunul magic al animalelor, Cinematograful Scala – ora 15.05

• Film – Gladiatorul II, Cinematograful Scala – ora 16

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 16.30

• Film – Emilia Perez, Cinematograful Scala – ora 16.50

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 18.30

• Film – Vaiana 2, Cinematograful Scala – ora 19.20

• Film – Eretic: Labirintul morţii , Cinematograful Scala – ora 19.35

• Concert ORKID, Rock’n Roll Center Zalău, ora 20

• Concert: Cover band – Trenul de Noapte, Charlie`s Zalău – ora 21

Sâmbătă 30.11.2024

• Film – Emilia Perez, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Crăciunul magic al animalelor, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 16.30

• Film – Vaiana 2, Cinematograful Scala – ora 17.10

• Film – Vrăjitoarele, Cinematograful Scala – ora 17.40

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 18.30

• Film – Eretic: Labirintul morţii , Cinematograful Scala – ora 19.25

• Concert ALTAR, Rock’n Roll Center Zalău, ora 20

Duminică 1.12.2024

• Film – Anul Nou care n-a fost , Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Vaiana 2, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Film – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 16.30

• Film – Crăciunul magic al animalelor, Cinematograful Scala – ora 17.15

• Film – Moartea în vacanţă, Cinematograful Scala – ora 18.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 18.30

• Film – Candidatul perfect, Cinematograful Scala – ora 19.15