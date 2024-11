Unde mergem?

Vineri 22.11.2024

• Fotbal, liga a III-a: SCM Zalău – ACS Diosig Bihardiószeg, stadionul Municipal din Zalău – ora 14

• Film – Moromeții 3, Cinematograful Scala – ora 15

• Film – Prinţesa rebela, Cinematograful Scala – ora 16

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Film – Conclav, Cinematograful Scala – ora 17.20

• Film – Vrăjitoarele, Cinematograful Scala – ora 18.20

• Film – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 18.30

• Film – Ciudăţenia, Cinematograful Scala – ora 19.50

Sâmbătă 23.11.2024

• Film – Gladiatorul II, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Prinţesa rebela, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 16.30

• Film – Regatul lui Kensuke, Cinematograful Scala – ora 17.10

• Film – Moartea în vacanță, Cinematograful Scala – ora 18.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 18.30

• Proiectul cultural „Ursuz și Amuz”, Charlie ‘s, Zalău – ora 19

• Film – Conclav, Cinematograful Scala – ora 19.15

• Concert Heave Duty, Rock’n Roll Center Zalău, ora 20

Duminică 24.11.2024

• Film – Regatul lui Kensuke, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Moromeții 3, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Film – Un panda în Africa, Cinematograful Scala – ora 17.10

• Film – Vrăjitoarele, Cinematograful Scala – ora 17.40

• Film – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 18.40

• Film – Ciudăţenia, Cinematograful Scala – ora 19.30