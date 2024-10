Unde mergem?

Vineri 18.10.2024

• Spune NU sacoşelor din plastic şi DA unui viitor sustenabil: campania de reciclare și reutilizare a obiectelor de zi cu zi, Zalău Value Centre – ora 12

• Film – My Hero Academia: You’re Next, Cinematograful Scala – ora 15.10

• Film – Transformers Unu, Cinematograful Scala – ora 16.05

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 16.30

• Film – Roboţica roz: Gardiana insulei, Cinematograful Scala – ora 17.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 18.30

• Film – Zambeşte 2, Cinematograful Scala – ora 18.40

• Film – The Apprentice, Cinematograful Scala – ora 19.40

• Concert: Masterpiece, Rock’n Roll Center Zalău – ora 19

Sâmbătă 19.10.2024

• Film – The Silent Hour: Martor fără glas, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Şcoala animalelor magice, Cinematograful Scala – ora 14.20

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Film – Roboţica roz: Gardiana insulei, Cinematograful Scala – ora 16.40

• Film – The Apprentice, Cinematograful Scala – ora 17.45

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 18.30

• Film – Joker: Delir în doi, Cinematograful Scala – ora 19

• Concert: Void (Italia) şi Furious Jane (Italia), Rock’n Roll Center Zalău – ora 20

Duminică 20.10.2024

• Film – Roboţica roz: Gardiana insulei, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – My Hero Academia: You’re Next, Cinematograful Scala – ora 14.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 14.30

• Film – Joker: Delir în doi, Cinematograful Scala – ora 16.30

•Film – Transformers Unu, Cinematograful Scala – ora 16.40

• Film – Retreat Vama Veche, Cinematograful Scala – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 18.30

• Film – Zambeşte 2, Cinematograful Scala – ora 19