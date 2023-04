Unde mergem?

Vineri 21.04.2023

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 10, ora 11

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 16.30

• Film – Super Mario Bros, Cinematograful Scala – ora 17

• Film – Aventuri până la lună şi înapoi, Cinematograful Scala – ora 17.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 18.30

• Concert: Needless (Ungaria) + Treasondom, Rock’n Roll Center – ora 20

• Film – Asistentul vampirului, Cinematograful Scala – ora 20.15

• Film – Omul-Furnică şi Viespea: Quantumania, Cinematograful Scala – ora 20.30

Sâmbătă 22.04.2023

• Film – Super Mario Bros, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 14.30

• Film – Asterix şi Obelix: Regatul de mijloc, Cinematograful Scala – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 16.30

• Fotbal Liga 3: SCM Zalău – CFR 2 Cluj, Stadionul Municipal Zalău – ora 17

• Film – Bilet pentru paradis, Cinematograful Scala – ora 18.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 18.30

• Film – Asistentul vampirului, Cinematograful Scala – ora 19.30

• Concert: Hellmeton, Rock’n Roll Center – ora 20

Duminică 23.04.2023

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30

• Film – Aventuri până la lună şi înapoi, Cinematograful Scala – ora 15

• Concert caritabil: „Împreună pentru Vlad”, Casa de Cultură Jibou – ora 15

• Film – Super Mario Bros, Cinematograful Scala – ora 16

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 18.30

• Film – Dungeons & Dragons: Frăţia hoţilor, Cinematograful Scala – ora 19

• Film – Top Gun: Maverick, Cinematograful Scala – ora 20