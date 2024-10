Unde mergem?

Vineri 11.10.2024

• Handbal feminin – tineret: HC Zalău – Măgura Cisnădiei, Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” Zalău – ora 15

• Fotbal Liga a III-a: SCM Zalău – CS Minaur Baia Mare, Stadion Municipal Zalău – ora 15

• Film – Întors pe dos 2, Cinematograful Scala – ora 15.25

• Film – Leo, marele inventator, Cinematograful Scala – ora 16.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Film – Şcoala animalelor magice, Cinematograful Scala – ora 17.35

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 18.30

• Film – The Silent Hour: Martor fără glas, Cinematograful Scala – ora 18.40

• Film – Trei kilometri până la capătul lumii, Cinematograful Scala – ora 19.35

• Concert: Adrian Evi, Rock’n Roll Center Zalău – ora 20.30

Sâmbătă 12.10.2024

• Ziua Recoltei: Festivalul Vinului şi Festivalul Pălincii, Cetatea Bathory din Șimleu Silvaniei: ora 8 – Deschiderea manifestărilor, ora 9 – Prezentare produse apicole, ora 10 – Vizionarea lucrărilor artistului plastic Flavius Lucăcel, ora 11 – Soliști muzică ușoară și populară – Vaida Luisa, Chereji Iulia Olivia, Rad Chiș Alicia, Tulbure Andreea, Seute Sofia, Marion Samira, ora 12 – Concert de muzică populară – Antonia Costina, Lorena Ciupe, Lorena Daniela Chiorean, Laura Gorgan, ora 13 – Prezentare Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, ora 13.30 – Prezentare producători de pălincă din Sălaj, ora 14.30 – Prezentare producători de vin, ora 15 – Prezentare producători artizanat

• Film – Zăpadă, Ceai și Dragoste 2: Cu puțin noroc, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Transformers Unu, Cinematograful Scala – ora 14.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 16.30

• Film – Leo, marele inventator, Cinematograful Scala – ora 17

• Film – Anul Nou care n-a fost , Cinematograful Scala – ora 18.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 18.30

• Concert: Opoziţia, Rock’n Roll Center Zalău – ora 19

• Film – The Silent Hour: Martor fără glas, Cinematograful Scala – ora 19.40

Duminică 13.10.2024

• Handbal feminin, HC Zalău – CSM Iași, Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” Zalău – ora 11

• Film – Şcoala animalelor magice, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Trei kilometri până la capătul lumii, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 16.30

• Film – Transformers Unu, Cinematograful Scala – ora 17.10

• Film – Joker: Delir în doi, Cinematograful Scala – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 18.30

• Film – Weekend în Taipei, Cinematograful Scala – ora 19.35