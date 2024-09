Unde mergem?

Vineri 27.9.2024

• Film – Transformers Unu, Cinematograful Scala – ora 15.10

• Film – Leo, marele inventator, Cinematograful Scala – ora 16

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 16.30

• Fotbal Liga a III-a: SCM Zalău – ACS Academia de Fotbal Viitorul Cluj, Stadion Municipal Zalău – ora 17

• Film – Zăpadă, Ceai și Dragoste 2: Cu puțin noroc, Cinematograful Scala – ora 17.25

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 18.30

• Film – Bestia, Cinematograful Scala – ora 18.40

• Volei, turneu de pregătire: SCM Zalău – SCMU Craiova, Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” – ora 19.30

• Film – Weekend în Taipei, Cinematograful Scala – ora 19.40

Sâmbătă 28.9.2024

• „Haidaț’ pă la noi! Deschideți lada cu zestre sălăjeană” – Expoziție de fotografie Momente Urbane by Sergiu Milaș, Clădirea Transilvania – ora 9

• Volei, turneu de pregătire: SCM Zalău – Explorări Baia Mare, Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” – ora 13

• Film – Întors pe dos 2, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Beetlejuice Beetlejuice, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 16.30

•Film – Transformers Unu, Cinematograful Scala – ora 16.45

• Film – Weekend în Taipei, Cinematograful Scala – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 18.30

• „Haidaț’ pă la noi! Deschideți lada cu zestre sălăjeană” – Concert Sergiu Chirilă and Band, Sarmalele Reci, Clădirea Transilvania – ora 18.30

• Film – Anul Nou care n-a fost, Cinematograful Scala – ora 19.05

• „Haidaț’ pă la noi! Deschideți lada cu zestre sălăjeană” – Spectacol de lasere pe Clădirea Transilvania – ora 20.30

Duminică 29.9.2024

• „Haidaț’ pă la noi! Deschideți lada cu zestre sălăjeană” – Târgul olarilor, zona pietonală – ora 10

• Film – Totul se termină cu noi, Cinematograful Scala – ora 13.50

• Film – Transformers Unu, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Film – Leo, marele inventator, Cinematograful Scala – ora 16.40

• Film – Zăpadă, Ceai și Dragoste 2: Cu puțin noroc, Cinematograful Scala – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 18.30

•Film – Bestia, Cinematograful Scala – ora 19

• „Haidaț’ pă la noi! Deschideți lada cu zestre sălăjeană” – Concert Ataria, Clădirea Transilvania – ora 19