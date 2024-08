Unde mergem?

Vineri 2.8.2024

• Film Arca lui Noe: Aventuri soricesti ora 15.30 Cinematograful Scala

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out there: The quest for extrasolar worlds – ora 16.30

• Film – Sunt un mic ticălos 4, Cinematograful Scala – ora 16.40

• Film – Blue Lock: Episodul Nagi, Cinematograful Scala – ora 17.45

• Sunstruck – ora 18.30 Planetariu (Cinematograful Scala)

• Film – Harold si creionul fermecat RO Cinematograful Scala – ora 19

• Film – The Strangers: Chapter 1 – ora 19.50

Sâmbătă 3.8.2024

•Teatru de păpuşi Piesa Coliba Iepuraşului – ora 12 Zalau Value Centre

• FilmTrimite-ma la Luna, Cinematograful Scala – ora 14

• Film -Intors pe dos 2 RO, Cinematograful Scala – ora 14.15 (Cinematograful Scala)

– Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Planetariu • Film – Arca lui Noe: Aventri şoriceşti, Cinematograful Scala – ora 17.15

• Film – Deadpool & Wolverine RO , Cinematograful Scala – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 18.30

• Film – Baieti rai: Pe viata si pe moarte RO, Cinematograful Scala – ora 19.25

• Teatru Adevărata poveste a stăpânului – ora 21 Curtea Artiștilor – Strada Morii 1/A, Zalau

Duminică 4.8.2024

• Film – Blue Lock: Episodul Nagi RO, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Sunt un mic ticalos 4 RO, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out there: The quest for extrasolar world – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Sunstruck • Planetariu – ora 16.30 • Film – Intors pe dos 2 RO Cinematograful Scala – ora 17

• Film – Harold si creionul fermecat RO, Cinematograful Scala – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 18.30

• Film – Nedoritii. Blocul 5 nu se preda RO Cinematograful Scala – ora 19.10