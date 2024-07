Unde mergem?

Vineri 19.7.2024

•Cupa Municipiului Zalău la tenis de masă, – ora 10, Sala de tenis de la Stadionul Municipal

• Film Blue Lock: Episodul Nagi ora 15.30

• Cupa Municipiului Zalău la box, – ora 16, Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici”

• Film -Intors pe dos 2 – ora 16.15, Cinematograful Scala – ora 16.50

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Sunstruck – ora 16.30

• Film – Sunt un mic ticălos 4, Cinematograful Scala – ora 17.30

• Zilele municipiului Zalău (18 – 23) – Art Band, Clubul Sportiv Alegria, Bailarte Dance School, Gheorghe Gheorghiu, Daniela Gyorfi, DJ Project, Talisman.

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 18.30

• Film – Trimite-mă la Luna, Cinematograful Scala – ora 18.40

• Film – Fără zgomot: Ziua 1, Cinematograful Scala – ora 19.40

•Concert Bosquito – ora 21, Curtea Artiștilor – strada Morii 1/A

Sâmbătă 20.7.2024

•Teatru pentru copii: Hansel și Gretel – ora 12, Zalău Value Center

• Film -Blue Lock: Episodul Nagi, Cinematograful Scala – ora 14 • Film – Arca lui Noe: Aventri şoriceşti, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 14.30

• Cupa Municipiului Zalău la box, ora 16, Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici”

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 16.30

• Film – Intors pe dos 2, Cinematograful Scala – ora 17

• Film – Nedoritii. Blocul 5 nu se preda , Cinematograful Scala – ora 18

• Zilele Municipiului Zalău (18 – 23) – Sold Out, Mirabela Dauer, DJ Morris & Dancers, Anda Adam, Compact, Foc de artificii

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out there: The quest for extrasolar worlds – ora 18.30

• Film -Tarot, Cinematograful Scala – ora 19.15

• Camera comună – ora 21, Curtea Artiștilor – strada Morii 1/A

Duminică 21.7.2024

• Film -Sunt un mic ticalos 4, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Prieteni imaginari, Cinematograful Scala – ora 14.15 • Planetariu (Cinematograful Scala) – Sunstruck – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 16.30

• Film – Arca lui Noe: Aventri şoriceşti, Cinematograful Scala – ora 17

• Film -Trimite-mă la Luna, – ora 18

•Zilele Municipiului Zalău (17 – 23) – Ansamblul „Meseșul junior”, Rapsozii Sălajului, Liceul de Artă „Ioan Sima”, Ansamblul Folcloric „Columna”, Ansamblul „Porolissum”, Sava Negrean-Brudașcu, Marius Ciprian Pop, Angela Rusu, Radu Ciordaș Cinematograful Scala – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 18.30

• Film – Dogman, Cinematograful Scala – ora 19.10