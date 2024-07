Unde mergem?

Vineri 19.7.2024

• Film – Întors pe dos 2, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 16.30

• Film – Sunt un mic ticălos 4, Cinematograful Scala – ora 16.50

• Film – Blue Lock: Episodul Nagi, Cinematograful Scala – ora 17.35

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 18.30

• Film – Arca lui Noe: Aventuri şoriceşti, Cinematograful Scala – ora 19.25

• Film – Nedoriţii. Blocul 5 nu se preda, Cinematograful Scala – ora 19.45

Sâmbătă 20.7.2024

• Film – Sunt un mic ticălos 4, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – The Bikeriders: Clubul Vandalilor, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 16.30

• Film – Arca lui Noe: Aventuri şoriceşti, Cinematograful Scala – ora 17.10

• Film – Trimite-mă la Luna, Cinematograful Scala – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 18.30

• Film – Băieţi răi: Pe viaţă şi pe moarte, Cinematograful Scala – ora 19.25

• Concert: Deliric, Curtea Artiștilor, strada Morii nr. 1/A – ora 20

Duminică 21.7.2024

• Serbare Câmpenească la Bocşa: „Simion Bărnuțiu – Istorie și Tradiție Locală”, depunere de coroane la bustul lui Simion Bărnuțiu din Parcul din fața bisericii – ora 13

• Film – Blue Lock: Episodul Nagi, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Arca lui Noe: Aventuri şoriceşti, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30

• Serbare Câmpenească la Bocşa: „Simion Bărnuțiu – Istorie și Tradiție Locală”, invitaţi speciali: Ansamblul „Mugur, Mugurel”, Orchestra Populară „ Rapsozii Sălajului”, Formația de dansuri „Veteranii Meseșului”, Formația de dansuri „Terbete”, Formația de dansuri „Jardovany”, Ansamblul folcloric „ Meseșul”, Sava Negrean Brudașcu și trupa Sava, Florin Ștefan, Road Players Band, Dj Coco – ora 15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Film – Întors pe dos 2, Cinematograful Scala – ora 17.10

• Film – Nedoriţii. Blocul 5 nu se preda, Cinematograful Scala – ora 18.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 18.30

• Film – Fără zgomot: Ziua 1, Cinematograful Scala – ora 19.30