Unde mergem?

Vineri 21.6.2024

• Film – Giganții din La Mancha, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Film – Garfield, Cinematograful Scala – ora 16.45

• Forum Fest în Petrinzel: mic forum festival pentru a descoperi Țara Călatei, loc. Petrinzel – ora 17

• Film – Nina şi secretul ariciului, Cinematograful Scala – ora 17.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 18.30

• Film – The Bikeriders: Clubul Vandalilor, Cinematograful Scala – ora 19.15

• Film – Băieţi răi: Pe viaţa şi pe moarte, Cinematograful Scala – ora 19.35

Sâmbătă 22.6.2024

• Fotbal, Campionatul Naţional juniori A1 Semifinale – manşa retur: FK Kraszna – Viitorul Şoimuş, Teren Comunal Crasna – ora 11

• Film – Nina şi secretul ariciului, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Thabo şi cazul rinocerului, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Film – Întors pe dos 2, Cinematograful Scala – ora 17.10

• Film – Băieţi răi: Pe viaţa şi pe moarte, Cinematograful Scala – ora 18.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 18.30

• Film – Tarot, Cinematograful Scala – ora 19.45

Duminică 23.6.2024

• Iniţiere în călărie: ieşire la pas în natură, loc. Stana – ora 11

• „Sărbătoarea Rusaliilor” din Lemniu: competiții sportive de volei și ⁠minifotbal, sat Lemniu strada Principală – ora 13

• Film – Întors pe dos 2, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Prieteni imaginari, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 16.30

• Film – Prinţesa şi monstrul fermecat, Cinematograful Scala – ora 17

• Fotbal, baraj promovare Liga 3 Manşa retur: CS Barcău Nuşfalău – Vulturul Mintiu Gherlii, Stadion „Nicolae Mandel” Nuşfalău – ora 17:30

• Film – The Bikeriders: Clubul Vandalilor, Cinematograful Scala – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 18.30

• Film – Dogman, Cinematograful Scala – ora 19.20