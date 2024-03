Unde mergem?

Vineri 15.3.2024

• Fotbal Liga a III-a: SCM Zalău – Olimpia 1921 Satu Mare, Stadion Municipal Zalău – ora 15

• Film – Câinele şi pisica: Pierduţi prin New York, Cinematograful Scala – ora 16

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 16.30

• Film – Katak – Beluga curajoasă, Cinematograful Scala – ora 16.45

• Film – Patrick şi balena, Cinematograful Scala – ora 17.55

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 18.30

• Film – Kung Fu Panda, Cinematograful Scala – ora 19

• Karaoke Night, Time Out Zalău – ora 19

• Film – Camera roşie, Cinematograful Scala – ora 19.45

Sâmbătă 16.3.2024

• Film – Ultimul jaguar negru, Cinematograful Scala – ora 13.40

• Film – Kung Fu Panda, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 16.30

• Teatru de păpuși: „Lupul Hai Hui”, Zalău Value Centre – ora 17

• Film – Katak – Beluga curajoasă, Cinematograful Scala – ora 17.10

• Film – Dune: Partea II, Cinematograful Scala – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 18.30

• Teatru: „Barza domnului ministru”, Casa de Cultură a Sindicatelor Zalău – ora 19

• Film – Passages, Cinematograful Scala – ora 19.50

• Concert: Nina Duschek – Rock’n Roll Center, Zalău – ora 20.30

Duminică 17.3.2024

• Film – Patrick şi balena, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Căsătoriţi din greşeală, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 16.30

• Handbal: HC Zalău Tineret – SCM Râmnicu Vâlcea Tineret, Sala Sporturilor ora 16:30

• Film – Kung Fu Panda, Cinematograful Scala – ora 17.10

• Film – Camera roşie, Cinematograful Scala – ora 18.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 18.30

• Film – Demonul copilariei, Cinematograful Scala – ora 19.35