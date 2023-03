Unde mergem?

Vineri 24.03.2023

• Conferință – Chapters by Cristina Batlan – Frumusețea în afaceri, care este o inițiativă dedicată promovării și dezvoltării femeilor talentate din România, Brilliant Parc, strada George Coșbuc nr.1, Zalău – ora 10

• Film – Motanul încălţat: Ultima dorinţă, Cinematograful Scala – ora 16.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 16

• Film – Asterix şi Obelix: Regatul de mijloc, Cinematograful Scala – ora 16.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 18

• Film – Avatar, Cinematograful Scala – ora 19.15

• Film – Bilet pentru paradis, Cinematograful Scala – ora 20

• Concert – Masterpiece – tribut Metallica Live, Rock’n Roll Center Zalău – 20

Sâmbătă 25.03.2023

• Ateliere de încondeiat ouă – Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Zalău (Piața Iuliu Maniu 4 – 6, Clădirea Transilvania, parter)

• Film – Motanul încălţat: Ultima dorinţă, Cinematograful Scala – ora 11

• Film – Avatar, Cinematograful Scala – ora 13.30

• Film – Motanul încălţat: Ultima dorinţă, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 14.05

• Fotbal Liga a III-a, SCM Zalău – FC Bihor, Stadionul Municipal Zalău – ora 15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe – Tour of the Solar System – ora 18

• Film – Scream VI, Cinematograful Scala – ora 18.30

• Film – Top Gun: Maverick, Cinematograful Scala – ora 19

• Concert Krypton, Rock’n Roll Center Zalău – ora 20

Duminică 26.03.2023

• Activitate de educație muzeală pentru copii, Zalău Value Centre – între orele 10.00-13.00

• Film – Omul-Furnică şi Viespea: Quantumania – ora 13.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe – Tour of the Solar System – ora 14

• Film – Motanul încălţat: Ultima dorinţă, Cinematograful Scala – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 16

• Film – Bilet pentru paradis, Cinematograful Scala – ora 17.40

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 18

• Volei Divizia A1 – SCM Zalău – Arcada Galaţi, Sala Sporturilor Zalău – ora 18

• Film – Top Gun: Maverick, Cinematograful Scala – ora 19