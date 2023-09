Unde mergem?

Vineri 1.09.2023

• Planetariu Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 16.30

• Film – Gran Turismo, Cinematograful Scala – ora 16.30

• Spectacol One day for all: invitaţi special: Vasile Coca, Ionela Moruţan, Orchestra Ceteraşii de Gherla – Jibou (platoul din spatele primăriei) – ora 17

• Film – Ţestoasele Ninja: Haosul mutanţilor, Cinematograful Scala – ora 17.10

• Spectacol pentru copii: „Călătorie în lumea desenelor” – Casa de Cultură a Sindicatelor Zalău – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 18.30

• Tabăra scriitorilor, Stana – ora 19

• Film – Scăpaţi din lesă, Cinematograful Scala – ora 19.35

• Film – Equalizer 3: Capitolul final, Cinematograful Scala – ora 19.45

• Spectacol One day for all – Concerte: Alin Oprea, Antonia – Jibou (platoul din spatele primăriei) – ora 21

Sâmbătă 2.09.2023

• Școala de vară – Valori și rădăcini din lumea satului tradițional, Muzeul „Gheorghe Florean” – Cuciulat – ora 10

• Tabăra scriitorilor, Stana – ora 10

• Concurs și demonstrație culinară pe terenul de fotbal din Crasna – ora 10

• Handbal: HC Zalău – Dacia Mioveni, Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” Zalău – ora 11

• Film – Blue Beetle, Cinematograful Scala – ora 13.45

• Festivalul Inimioarelor, Mănăstirea Bobota – ora 14

• Film – Mat şi Chit: Spioni blană, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 14.30

• Vernisajul expoziției: Trecutul are viitor – Muzeul de Artă Populară Ligia Alexandra Bodea, Iaz – ora 16

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 16.30

• Film – Oppenheimer, Cinematograful Scala – ora 17.30

• Film – Represalii: Cursa morţii, Cinematograful Scala – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 18.30

Duminică 3.09.2023

• Alergare montană „Run to the hills” – Crasna – ora 9

• Tabăra scriitorilor, Stana – ora 11

• Fiii satului Huta – sat Huta, comuna Buciumi – ora 12

• „Întâlnire cu fiii satului Vădurele” – Lansarea cărţii „Monografia satului Vădurele” (Aurel Medve) – ora 12; program cultural – artistic „Danţ la şură” în curtea Căminului Cultural – ora 13

• Film – Elementar, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30

• Film – Gran Turismo, Cinematograful Scala – ora 15.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Fotbal Liga 3: SCM Zalău – Victoria Carei, Stadion Municipal Zalău – ora 17

• Film – Equalizer 3: Capitolul final, Cinematograful Scala – ora 18

• Planetariu Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 18.30

• Film – Cobweb, Cinematograful Scala – ora 19

• Facem cipcă – șezătoare de croșetat, tricotat și țesut în război la Casa Albastră din Marin – ora 19