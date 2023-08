Unde mergem?

Vineri 25.08.2023

• Planetariu Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 16.30

• Film – Gran Turismo, Cinematograful Scala – ora 17

• Film – Mat şi Chit: Spioni blană, Cinematograful Scala – ora 17.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 18.30

• MMC Bikers Fest XV (Broscărie Şimleu) – concerte de muzică rock: Steli Boldea, Continoom, Dirty Shirt – ora 19

• Film – Cobweb, Cinematograful Scala – ora 19.40

• Film – Represalii: Cursa morţii, Cinematograful Scala – ora 20

• Stand-up Comedy cu Bucălae, Tănase și Ioana, Curtea Artiștilor Zalău ora – 21

Sâmbătă 26.08.2023

• Film – Barbie, Cinematograful Scala – ora 13.30

• Film – Mat şi Chit: Spioni blană, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Film – Blue Beetle, Cinematograful Scala – ora 17.30

• Film – Gran Turismo, Cinematograful Scala – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 18.30

• MMC Bikers Fest XV (Broscărie Şimleu) – concerte de muzică rock: Crimson Haze, M.S., Star Cristal, Superhorror – ora 19

Duminică 27.08.2023

• „Întâlnire cu fiii satului Vădurele” – Lansarea cărţii „Monografia satului Vădurele” (Aurel Medve) – ora 12; program cultural – artistic „Danţ la şură” în curtea Căminului Cultural – ora 13

• Film – Scăpaţi din lesă, Cinematograful Scala – ora 13.45

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 16.30

• Film – Meg 2: Confruntare în adâncuri, Cinematograful Scala – ora 17.20

• Film – Represalii: Cursa morţii, Cinematograful Scala – ora 18

• Planetariu Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 18.30