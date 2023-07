Unde mergem?

Vineri 21.07.2023

• Film – Piloții de raliu, Cinematograful Scala – ora 16

• Film – Misiune: Imposibilă – Răfuială mortală partea întâi, Cinematograful Scala – ora 16.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 16.30

• Planetariu Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 18.30

• Film – Oppenheimer, Cinematograful Scala – ora 18.30

• Film – Barbie, Cinematograful Scala – ora 20

• Teatru – „Vreau un job” cu Elena Ivanca, Curtea Artiștilor Zalău – ora 21

Sâmbătă 22.07.2023

• Teatru de păpuşi – Păcălici la circ, Value Centre Zalău (zona food court) – ora 13

• Film – Indiana Jones și cadranul destinului, Cinematograful Scala – ora 13.30

• Film – Ruby Gillman, adolescenta kraken, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 16.30

• Film – Misiune: Imposibilă – Răfuială mortală partea întâi, Cinematograful Scala – ora 17.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 18.30

• Film – Insidious: Uşa rosie, Cinematograful Scala – ora 19.15

• Proiecție de film – „Ramon”, cu participarea lui Pavel Bartoș, Curtea Artiștilor Zalău – ora 21.30

• Concert Rockada, Draft Club Zalău – ora 22

Duminică 23.07.2023

• Concurs de şah pentru copii „Șah în Școală”, Value Centre Zalău (zona food court) – ora 10

• Film – The Flash, Cinematograful Scala – ora 13.30

• Zilele Comunei Horoatu Crasnei, invitaţi speciali: Sava Negrean Brudaşcu şi Ioan Dordoi, evenimentul se desfăşoară în curtea şcolii din Horoatu Crasnei – ora 14

• Film – Piloții de raliu, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Film – Oppenheimer, Cinematograful Scala – ora 17.30

• Film – Transformers: Ascensiunea bestiilor, Cinematograful Scala – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 18.30