Unde mergem?

Vineri 1.08.2025

• Asserculis: Tabără Medievală, Platoul de Marmură, Zalău – ora 12

• Film – Cursa Grand Prix a Europei, Cinematograful Scala – ora 15.15

• Film – Superman, Cinematograful Scala – ora 15.50

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 16.30

• Film – Băieții răi, Cinematograful Scala – ora 17.25

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 17.30

• Film – Un polițist cu explozie întârziată, Cinematograful Scala – ora 19

• Tabăra Asserculis: spectacol de umor, Platoul de Marmură, Zalău – ora 19

• Film – Să o aduci înapoi, Cinematograful Scala – ora 19.30

Sâmbătă 2.08.2025

• Film – Jurassic World: Renaşterea, Cinematograful Scala – ora 13.50

• Film – Super-Charlie, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Film – Lilo & Stitch, Cinematograful Scala – ora 16.45

• Tabăra Asserculis: spectacol de umor, Platoul de Marmură, Zalău – ora 18

• Film – Știu ce-ai făcut astă-vară , Cinematograful Scala – ora 18.20

• Film – Greu de măritat, Cinematograful Scala – ora 19.05

Duminică 3.08.2025

• Film – F1 Filmul, Cinematograful Scala – ora 13.35

• Film – Băieții răi 2, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30

• Guruslău 2025: Sărbătoare câmpenească, invitaţi speciali: Ansamblul Folcloric „Meseşul”, Deţi Iuga, Alexandra Chira, Painkillers, Cargo, Monumentul lui Mihai Viteazu – ora 15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Film – Cursa Grand Prix a Europei, Cinematograful Scala – ora 17

• Târg pentru căsuța tradițională: strângere de fonduri pentru Casa Tradițională Muzeu din Bădăcin, Căminul Cultural din Bădăcin – ora 17

• Film – Un polițist cu explozie întârziată, Cinematograful Scala – ora 18.20

• Film – Să o aduci înapoi, Cinematograful Scala – ora 19.15

• Spectacol de teatru: „Share location: Rezistența Făgăraș”, Zalău, Curtea Artiștilor, str. Morii 1/A – ora 21