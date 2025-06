Unde mergem?

Vineri 6.06.2025

• Film – Zâna Măseluţă: Între prietenie şi magie, Cinematograful Scala – ora 15.10

• Film – Şcoala animalelor magice 3, Cinematograful Scala – ora 16.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 16.30

• Film – Liga umbrelor, Cinematograful Scala – ora 17.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 18.30

• Film – Karate Kid: Legende, Cinematograful Scala – ora 18.40

• Film – Balerina, Cinematograful Scala – ora 19.25



Sâmbătă 7.06.2025

• Film – Karate Kid: Legende, Cinematograful Scala – ora 13.35

• Film – Lilo & Stitch, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 14.30

• Film – Şcoala animalelor magice 3, Cinematograful Scala – ora 16.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 16.30

• Film – Balerina, Cinematograful Scala – ora 17.35

• Film – Misiune: Imposibilă. Răfuiala finală, Cinematograful Scala – ora 18.25

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 18.30

Duminică 8.06.2025

• Logiscool România: eveniment special dedicat copiilor cu vârste între 7 și 14 ani, care pot testa gratuit programele educaționale de vacanță, Zalău Value Centre – ora 16