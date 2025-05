Unde mergem?

Vineri 16.05.2025

• Film – Căpitanul Colţi de sabie şi Contesa de Gral, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Film – Thunderbolts, Cinematograful Scala – ora 16.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 16.30

• Film – Leneşi pe roţi, Cinematograful Scala – ora 17.20

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 18.30

• Film – Destinaţie finală, Cinematograful Scala – ora 19.05

• Film – Hurry Up Tomorrow, Cinematograful Scala – ora 19.20

Sâmbătă 17.05.2025

• Film – Marea pescuială, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Minecraft: Filmul, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 16.30

• Film – Leneşi pe roţi, Cinematograful Scala – ora 17.10

• Film – Hurry Up Tomorrow, Cinematograful Scala – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 18.30

• Film – Thunderbolts, Cinematograful Scala – ora 19.10

Duminică 18.05.2025

• Film – Căpitanul Colţi de sabie şi Contesa de Gral, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Buzz House: The Movie 2, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 16.30

• Film – Hitpig: Purcelușul detectiv, Cinematograful Scala – ora 17.05

• Film – Destinaţie finală, Cinematograful Scala – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 18.30

• Film – Liga umbrelor, Cinematograful Scala – ora 19.10

