Unde mergem?

Vineri 4.04.2025

• Film – Şcoala animalelor magice 2, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Film – Albă ca Zăpada, Cinematograful Scala – ora 16.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 16.30

• Film – Bambi: O poveste din pădure, Cinematograful Scala – ora 17.45

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 18.30

• Film – Minecraft: Filmul, Cinematograful Scala – ora 19

• Degustare de vinuri Fort Silvan, Bacchus Cafe & Wine Bar Zalău – ora 19

• Atelier de Mozaic pentru tineri, Biserica Nouă, Ortelec – ora 19

• Film – Nuntă cu surprize, Cinematograful Scala – ora 19.40

• Concert: FOR THE STORMS (Italia), Rock’n Roll Center Zalău – ora 20

Sâmbătă 5.04.2025

• Concurs de vinuri din județul Sălaj, Casa de cultură din Borla – ora 10

• Film – Bambi: O poveste din pădure, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Mentorii, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 16.30

• Film – Spărgătorul de nuci şi flautul fermecat, Cinematograful Scala – ora 17.10

• Film – Un bărbat de onoare, Cinematograful Scala – ora 18.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 18.30

• Film – Operațiunea Black Bag, Cinematograful Scala – ora 19.30

Duminică 6.04.2025

• Handbal feminin, HC Zalău – CSM Bucureşti, Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” Zalău – ora 11

• Film – Samson, căţelul detectiv şi misterul coroanei, Cinematograful Scala – ora 14

• Deschiderea solemnă a Anului Cardinal „Iuliu Hossu”, Clădirea Transilvania Zalău – ora 14

• Festivalul-concurs județean de interpretare a cântecului popular „Mândru Cântec Sălăjean”, Sala „Porolissum” a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj – ora 14

• Film – Nuntă cu surprize, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 16.30

• Film – Bambi: O poveste din pădure, Cinematograful Scala – ora 17.15

• Film – Minecraft: Filmul, Cinematograful Scala – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 18.30

• Film – The Monkey: Blestemul, Cinematograful Scala – ora 19.30