Unde mergem?

Vineri 21.03.2025

• Expoziție – „Zboruri mitologice: Reprezentări culturale și științifice ale insectelor de-a lungul timpului”, Beciul Cultural al Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău – ora 11

• Film – Aventură în natură: Marea întrecere, Cinematograful Scala – ora 15.05

• Film – Cum aş putea trăi fără tine?, Cinematograful Scala – ora 16.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Film – Operațiunea Black Bag, Cinematograful Scala – ora 17.05

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 18.30

• Film – Albă ca Zăpada, Cinematograful Scala – ora 19

• Film – Queer, Cinematograful Scala – ora 19.10

Sâmbătă 22.03.2025

• Târgul „Semințe cu suflet”, Sala „Porolissum” a Centrului de Cultură şi Artă al Judeţui Sălaj – ora 10

• Film – Flow – o pisică fara frica, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Şcoala animalelor magice 2, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30

• Fotbal, liga a III-a: SCM Zalău – CSM Olimpia Satu Mare, stadionul Municipal din Zalău – ora 15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 16.30

• Film – Albă ca Zapada, Cinematograful Scala – ora 17

• Film – Queer, Cinematograful Scala – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck”

– ora 18.30

• Concert: Ruyned, Rock’n Roll Center Zalău – ora 19

• Film – The Monkey: Blestemul, Cinematograful Scala – ora 19.30

Duminică 23.03.2025

• Concert de pricesne: „Cântare pentru suflet!”, Biserica Ortodoxă Sălățig – ora 14

• Film – Albă ca Zăpada, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – William Tell, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Film – Samson, cățelul detectiv, și misterul coroanei, Cinematograful Scala – ora 17.20

• Handbal feminin, HC Zalău – SCM Craiova, Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” Zalău – ora 17.30

• Film – Zăpadă, Ceai și Dragoste III: … și Noroc, Cinematograful Scala – ora 18.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 18.30

• Film – Mentorii, Cinematograful Scala – ora 19.25