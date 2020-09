Un nou volum de poezii apărut la editura Caiete Silvane

La Editura „Caiete Silvane”, în colecția „Poesis”, a apărut, cu sprijinul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, cartea Lădoi (Padláda) de Thököly Vajk.

“Cel care scrie versuri nu poate să fie altfel, decât sincer, iar cel care este sincer, acela descrie adevărul în culorile văzute de el. Uneori în alb, alteori în negru, iar câteodată folosind toate culorile curcubeului. Cel care se descrie pe sine prin versuri, care își descrie sentimentele, credința și speranța, acela nu vorbește doar despre sine, ci un pic despre fiecare dintre noi. În acest volum m-am inspirat din cotidianul dulce-amărui al vieții, din sărbătorile trăite, traducând clipele în gânduri, sentimente. Am privit uneori spre trecut, am meditat asupra prezentului și am sperat să sper în viitor. Îndrăgostit de peisajul rural, sălăjean, din curbura Carpaților, rândurile, gândurile acestea sunt ca o ofrandă plină de respect pentru patrie. În volum sunt 111 poezii. Până acum peste 30 dintre ele au fost prelucrate, puse pe muzică, atât pe scenă, cât și pe discuri, din bunăvoința unor artiști și orchestre. Sufletul meu aflat în căutarea Domnului, a iubirii, speranței și înțelegerii se destăinuie în versurile mele, jucându-se cu imagini și comparații, iar eu încerc să trec prin lumea simțurilor aidoma unui pârâu jucăuș. Aceste imagini sunt uneori șocante chiar și pentru mine, am impresia că uneori sunt prea dur, dar cred că sunt și alții care simt astfel. Poeziile mele sunt pline de empatie. Ofer deci cu drag cititorului acest volum unde culorile inimii sunt pictate prin litere și cuvinte în fiecare pagină”, a scris autorul, într-un rezumat al volumului.