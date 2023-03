Tudor Gheorghe vine să le cânte zălăuanilor

Tudor Gheorghe revine în acest an la Zalău cu concertul „Cel ce gândește singur”. Evenimentul cultural va avea loc pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor miercuri – 26 aprilie, de la ora 19. Maestrul va fi acompaniat de Orchestra Concertino din Chișinău, sub bagheta dirijorului și orchestratorului Marius Hristescu, publicul având ocazia să vadă un spectacol cu poezii reprezentative ale lui Tudor Arghezi. Spectacolul va fi unul de o varietate și tematica și ritmică și melodică deosebită. „Am terminat un spectacol şi deja mă gândesc la altul. Trebuie să-mi termin gândurile. Dintotdeauna, eu m-am sprijinit pe marea poezie românească, care este atât de variată, atât de bogată, încât nu ştiu cum s-o acopăr pe toată. Ea mă împinge în faţă. E ca un arc, e un resort care mă împinge: hai, tinere, mai avem de făcut asta şi asta, şi tot aşa! Poezia îşi permite să-mi spună tinere!”, a declarat artistul – Tudor Gheorghe – maestrul vorbelor cântate. Biletele pot fi achiziționate de pe site-ul iabilet.ro. Prețul unui bilet este 150 de lei.

