PESTE 200 DE ARTIȘTI FAC PARTE DIN LINE-UP-UL CELUI MAI AȘTEPTAT FESTIVAL DE MUZICĂ DIN EUROPA, UNTOLD

Mai sunt doar 28 de zile până la cel mai așteptat festival de muzică din Europa, UNTOLD. Organizatorii vin astăzi cu noi surprize în line-up-ul festivalului. Pe scena principală fanii vor putea să-i vadă și pe: Paul van Dyk, Sam Feldt, Fedde le Grand, Tujamo, Danny Avila, Kungs, Ofenbach, Vintage Culture, Tchami, Vama și Subcarpați. Ei se alătură unor nume mari de artiști și DJ-i anunțați până acum de către organizatorii UNTOLD: David Guetta, Martin Garrix, Dimitri Vegas&Like Mike, Steve Aoki, Alok, Afrojack, DJ Snake, Lost Frequencies, Benny Benassi și Martin Solveig. The Script, Parov Stelar și rapper-ul american TYGA.

Kungs, unul dintre cei mai cunoscuți DJ francezi, este artistul care va ajunge în mainstage-ul UNTOLD 2021. Și-a început cariera la 5 ani, iar la 21 este unul dintre cei mai bine cotați producători dance-pop. “This Girl”, remake-ul realizat pentru australienii de la Cookin’On 3 Burners a ajuns în chart-urile din Europa și Statele Unite, fiind No.1 în 45 de țări ale lumii, trecând de 440 milioane vizualizări pe platforma YouTube.

Pentru olandezul Sam Feldt succesul a venit în 2015 când a lansat primul său release, un cover după o piesă clasică semnată Robyn, „Show Me Love”, care a devenit un hit global. În momentul lansării, a debutat pe locul 4 în UK Singles Chart. A urmat „Summer Of You”, single recompensat cu Discul de Platină, la care a lucrat cu duo-ul Lucas & Steve, aceasta fiind cea mai difuzată piesă la posturile de radio din Olanda.

Vintage Culture este revelația culturii dance de astăzi, brazilianul având un parcurs incredibil. Odată cu lansarea “Wild Kidz”, producătorul Vintage Culture și-a câștigat faima la nivel global, piesa intrând în “Global Viral” pe Spotify.

În anul 1999 cititorii revistei britanice „DJ” l-au votat pe Paul Van Dyk câștigător la categoria “Best Music Maker”. Tot atunci, în cadrul “Music Awards” (Londra), a primit premiul pentru categoria “Best International DJ”. Ministry Of Sound l-a ales ca fiind cel mai bun DJ internațional, iar setul său de 6 ore de la Gatecrasher a fost votat de cititorii revistei „Muzic” din Marea Britanie, ca fiind cel mai bun set de club din toate timpurile.

Germanul Paul Van Dyk a continuat să urce și în clasamentul anual al DJ Mag. Se află în lista celor mai buni 100 de DJ ai lumii de 21 de ani, iar în 2020 a marcat o urcare de 37 de locuri și a ajuns pe 50.

Cântă cu mine dacă… ești la mainstage! Vama și Subcarpați, două dintre cele mai iubite trupe din muzica românească ajung în luna septembrie pe Cluj Arena. Line-up-ul UNTOLD 2021 este completat și de germanul Tujamo, duo-ul Ofenbach, DJ-ul electro house, spaniolul Danny Avila, dar și de o apariție live Hungarian Opera Cluj.

SCENA DAYDREAMING ADUCE ÎN ACEST AN LEE BURRIDGE, AUDIOFLY, MONOLINK, DAYDREAMERS PLUS ALȚI ZECI DE ARTIȘTI

Scena Daydreaming va fi gazdă pentru o legendă a muzicii electronice, britanicul Lee Burridge. Este DJ-ul care a contribuit la lansarea scenei underground cu apariții live în cele mai mari cluburi ale lumii și care a lansat compilații cu cele mai puternice label-uri: Balance, Fabric, Global Underground sau Hooj Choons.

Cei doi membri ai proiectului Audiofly ajung la festivalul UNTOLD 2021. Anthony Middleton și Luca Sapito fac parte din cel mai cunoscut brand în cultura underground, Flying Circus.

Pentru fanii unui live act care să combine techno, ambiental și house, scena Daydreaming va fi alegerea perfectă, germanul Monolink fiind unul dintre invitații celei de-a șasea ediții a festivalului UNTOLD, alături de proiectul Day Dreamers format din DUB FX, Woodnote și Marwan. Armen Miran, Akos, Parra for Cuva B2B Trashlagoon, Seth Troxler, Satori Live, Viken Arman, Stavroz Live și Maga sunt alte câteva nume care urcă în line-up-ul scenei Daydreaming.

PRIMELE NUME ANUNȚATE LA SCENA TIME

Scena Time este un tărâm steampunk strălucitor, unde călătoriile în timp sunt ghidate de muzica house și tropical house. Adrian Eftimie & Optick, Adrian Șaguna & Maze, Afgo & Lemon, Albwho, Alex Parker, Andre Rizo, Andrew Dum, Arias, Bluday, CDJ, Cezar Vizan, Chris Hype, Daniel Meister, DJ Andi, DJ Dark & Mentol, Maestros Del Ritmo, Marc Rayen & Mike Kross, Marius Onuc, Markus Homm, Mihai Popoviciu, Mihai V, Moonsound, Nusha, Pascal Junior, Paul Damixie, Rosario Internullo, Sasha Lopez, Seen Vybe, Slash & Doppe, Soul Goodman, Steff Da Campo, The Gang (RO) și Vali Bărbulescu sunt primele nume anunțate pentru scena Time.

Mai multe informații despre artiștii din line-up-ul ediției 2021 pot fi găsite pe untold.com.

ABONAMENTE ȘI BILETE DE 1 ZI DISPONIBILE

Fanii festivalului mai pot să achiziționeze abonamente pentru cele 4 zile de magie la prețul de 159 de euro plus taxe. Sunt disponibile și abonamentele VIP la prețul de 399 de euro plus taxe. La vânzare sunt și biletele de 1 zi, la prețul de 69 de euro plus taxe. Există și varianta de bilet de 1 zi pentru zona VIP la prețul de 169 de euro plus taxe. Mai multe informații sunt disponibile pe untold.com.

Festivalul UNTOLD va avea loc în perioada 9-12 septembrie 2021.