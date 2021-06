Maramureş pe harta rutieră

Are tot ce s-ar putea dori sa vedeti in timpul unei vacante in Romania: munti, pesteri, paduri luxuriante, cascade, lacuri, izvoare termale si multe alte minuni toate acestea fiind prezente pe harta rutiera a Romaniei.

1. Biserici din lemn in Maramures

Unul dintre primele lucruri pe care le veti invata in orice tur organizat prin Maramures este ca aceasta regiune are un numar impresionant de biserici din lemn. De fapt, acestea sunt unele dintre cele mai vizitate atractii din zona.

Arta prelucrarii lemnului nu se stapaneste nicaieri altundeva in Romania, precum in Maramures, iar aceste biserici sunt dovada vie. Mai mult, ele detin, de asemenea, o mare semnificatie istorica, deoarece unele au fost construite in secolele al XVI-lea sau al XVII-lea.

In 1999, bisericile de lemn din Maramures au fost incluse in Patrimoniul Mondial UNESCO. Exista numeroase biserici de lemn in zona astfel recomandam utilizarea aplicatiei distante rutiriere pentru a afla traseul rutier, distanta si durata calatoriei.

2. Sighetu Marmatiei

Sighetu Marmatiei este unul dintre cele mai populare orase din Maramures si un punct de plecare excelent catre alte atractii din regiune. Acest oras are un patrimoniu istoric si cultural impresionant si numeroase muzee care sa-l demonstreze.

Unul dintre locurile pe care nu ar trebui sa le pierdeti daca ajungeti aici este Muzeul Memorial al Victimelor Comunismului si al Rezistentei, unde au fost inchisi adversarii regimului comunist. Acest muzeu afiseaza marturiile terifiante ale perioadei comuniste prin imagini, camere de tortura, celule si povesti in miscare.

Muzeul Satului Sighet este un afis remarcabil al vechiului stil de viata maramuresean, cu case traditionale din lemn din diferite perioade. Cimitirul Evreiesc, Casa memoriala a lui Elie Wiesel, Monumentul victimelor holocaustului, Sinagoga Sefardica sunt alte puncte de atractie ale Sighetului.

Pe langa aer curat, peisaje impresionante si vestigii istorice, in Maramures puteti face cunostinta si cu o bucatarie cu adevarat traditionala. Romanilor le place sa manance produse proaspete pe care le cultiva in gradina lor, iar Maramuresul este o regiune in care aceasta practica sanatoasa este destul de extinsa.

Localnicii sunt gata sa va impartaseasca produsele lor naturale, variind de la fructe si legume proaspete, pana la oua, carne, lapte, etc.

Mai ales daca veniti din strainatate, pretul pe care il veti plati pentru aceste delicatese autentice va parea nesemnificativ. O alta traditie care este adanc inradacinata in acesti oameni cu buna dispozitie este aceea de a produce si, bineinteles, de a bea „horinca”.

Orice moment al zilei este bun pentru o inghititura din acesta bautura de prune. Daca nu aveti chef sa o gustati pe loc, cumparati o sticla ca suvenir, deoarece nu exista nicio sansa sa gasiti ceva similar la un magazin de bauturi alcoolice.