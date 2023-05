Jocuri PC gratuite pe care orice gamer ar trebui să le joace

Pe măsură ce lumea jocurilor continuă să prospere, tot mai multe femei își fac loc în comunitatea de gaming pentru a-și revendica locul binemeritat. Au trecut vremurile când lumea jocurilor era percepută ca un teritoriu dominat de bărbați. Astăzi, femeile din toate domeniile abordează controlerul, mouse-ul și tastatura, își pun în valoare abilitățile și pasiunea și își modelează peisajul jocurilor. Este o perioadă interesantă pentru a fi o gameră!

Cele mai bune jocuri PC gratuite pentru femei

Fishdom 3

Fishdom 3 este un joc excepțional gratuit de potrivire a trei obiecte disponibil pe Gametop. De la lansarea sa inițială în 2012, acest joc a adunat un număr mare de fani datorită gameplay-ului său captivant, graficii atrăgătoare și diversității nivelurilor.

Obiectivul în Fishdom 3 este de a potrivi trei sau mai multe obiecte cu tematică acvatică, cum ar fi cochilii, alge marine și pești, pentru a obține puncte și a avansa prin nivelurile jocului. Fiecare nivel prezintă un obiectiv specific pe care trebuie să-l atingi, cum ar fi curățarea unui anumit număr de obiecte sau atingerea unui scor specific într-un număr limitat de mișcări.

Jewel Match Solitaire

Jewel Match Solitaire este un joc relaxant și captivant de solitaire care se mândrește cu grafică frumoasă, muzică liniștitoare și sute de niveluri de completat. În plus, poți personaliza jocul prin modificarea designului cărților, fundalurilor și tematicilor. Dacă iubești jocurile de solitaire, acesta este absolut necesar pe PC-ul tău.

Goodgame Big Farm

Goodgame Big Farm este un joc popular și distractiv care îți permite să gestionezi propria fermă. De la plantarea culturilor și creșterea animalelor până la producerea și vânzarea produselor pe piață, vei avea o gamă largă de sarcini de îndeplinit. În plus, poți alătura unei cooperative cu alți jucători, poți participa la evenimente și poți decora ferma cu diverse obiecte. Dacă îți place să joci jocuri de fermă, acesta este un titlu pe care nu trebuie să-l ratezi.

Jewel Match Royale 2: Rise of the King

Jewel Match Royale 2: Rise of the King este un captivant joc de potrivire a trei obiecte care te poartă într-o călătorie printr-un regat medieval. Misiunea ta este de a restaura castelul regal și de a-l ajuta pe Matthew să se căsătorească cu Prințesa Sofia prin completarea peste 200 de niveluri de puzzle-uri distractive. Cu grafică frumoasă, muzică relaxantă și mecanici de joc unice, Jewel Match Royale 2 garantează ore întregi de distracție.

Gardenscapes

Gardenscapes este un captivant joc cu obiecte ascunse care îți permite să-ți creezi grădina visurilor. Preia rolul lui Austin, majordomul, și caută obiecte ascunse pentru a câștiga monede și a decora grădina cu diferite obiecte. Pe parcursul aventurii tale, vei întâlni personaje interesante, vei juca mini-jocuri și vei descoperi secrete. Cu grafică fermecătoare și gameplay captivant, Gardenscapes este o alegere perfectă pentru iubitorii de jocuri cu obiecte ascunse.

The Trials of Olympus 3: King of the World

The Trials of Olympus 3: King of the World este un palpitant joc de potrivire a trei obiecte care urmărește povestea lui Angelo, un fost zeu care trebuie să-și dovedească valoarea în fața lui Zeus construind un palat magnific. Pregătește-te să înfrunți niveluri provocatoare, dușmani puternici și mituri antice în această aventură epică. Cu povestea sa captivantă, grafică uluitoare și mecanici de joc unice, The Trials of Olympus 3 este o opțiune fantastică pentru iubitorii de jocuri de potrivire a trei obiecte.

Jewel Match 3

Jewel Match 3 te transportă într-o lume magică în care trebuie să salvezi locuitorii de peștera unui blestem întunecat. Pornind într-o călătorie prin diferite regate, colectează resurse și folosește power-up-uri pentru a-ți îndeplini misiunea. Cu grafică colorată, muzică încântătoare și gameplay captivant, Jewel Match 3 este un joc obligatoriu pentru orice fan al jocurilor de potrivire a trei obiecte.

Farmscapes

Farmscapes combină gestionarea timpului și elemente de puzzle pentru a oferi o experiență plăcută de joc. Ajută-l pe Joe să-și refacă ferma vânzând produse proaspete, câștigând bani și modernizând facilitățile. Pe măsură ce progresezi, vei întâlni niveluri de potrivire a trei obiecte care te vor provoca să cureți terenul și să rezolvi probleme. Cu grafică fermecătoare, gameplay captivant și combinație unică de genuri, Farmscapes este perfect pentru oricine iubește jocurile de gestionare a timpului.

Exotic Farm

Exotic Farm este un joc de gestionare a timpului care îți permite să-ți conduci propria fermă pe o insulă exotică. Vei fi responsabil de cultivarea culturilor, hrănirea animalelor și vânzarea produselor pentru a câștiga bani. Pe parcurs, vei întâlni dezastre naturale, pirați și alte provocări în această aventură tropicală. Cu grafică vibrantă, gameplay captivant și decoruri unice, Exotic Farm oferă o experiență plăcută pentru iubitorii de jocuri de gestionare a timpului.

Age of Emerald

Age of Emerald este un captivant joc de potrivire a trei obiecte care te provoacă să construiești cel mai frumos oraș din lume. Potrivește resurse, colectează aur și angajează muncitori pentru a construi clădiri și monumente. Cu grafică uimitoare, muzică relaxantă și patru moduri diferite de joc, Age of Emerald oferă o excelentă alegere pentru iubitorii de jocuri de potrivire a trei obiecte.

